«Копенгаген» — «Манчестер Сити»: Серхио Гомес удален с поля

Защитник «Манчестер Сити» Серхио Гомес получил красную карточку на 30-й минуте матча 4-го тура группового турнира с «Копенгагеном».

22-летний испанский защитник сфолил на сопернике перед штрафной площадью английской команды. Главный арбитр встречи Артур Диаш после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора показал Гомесу красную карточку.

Ранее нападающий «Ман Сити» Рияд Марез не реализовал пенальти на 24-й минуте матча с датской командой.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» — «Манчестер Сити».