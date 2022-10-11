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11 октября, 20:10

«Копенгаген» — «Манчестер Сити»: Марез не реализовал пенальти в матче Лиги чемпионов

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Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез не реализовал пенальти на 24-й минуте матча 4-го тура группового турнира с «Копенгагеном».

Вратарь датского клуба Камиль Грабара отбил удар 31-летнего алжирского футболиста. 11-метровый был назначен в ворота «Копенгагена» из-за игры рукой защитника Николая Бойлесена в штрафной. Главный арбитр встречи Артур Диаш поставил пенальти после подсказки ВАР.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» — «Манчестер Сити».

Лига чемпионов. Группа G
11 окт, 19:45. Parken Stadium (Копенгаген)
Копенгаген
0:0
Манчестер Сити
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
1
0
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