Конте уверен, что «Интер» может обыграть «Шахтер» и без Видаля
17:31
Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Шахтера». Эту игру пропустит полузащитник команды Артуро Видаль.
«Ситуация простая — мы обязаны побеждат, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Неделю назад у нас не было шансов, сейчас же есть луч надежды. Нам будет не хватать ряда игроков, особенно в полузащите. Видаль не сыграет, но мы выиграли даже в предыдущем матче без Артуро. Сыграем, зная, что у нас превосходная команда»
Матч «Интер» — «Шахтер» состоится 9 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029457--internazionale-vs-shakhtar-donetsk/
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