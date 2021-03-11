Капелло считает, что Месси навсегда останется гением

Бывший главный тренер «Реала» и сборной России Фабио Капелло поделился мнением об игре нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1).

«Месси, которого мы увидели сегодня — это феномен, которого остановили вратарь и Маркиньос. Он отличается от других футболистов. Лео вновь показал, что у него есть что-то, чего нет у других, и что он абсолютный гений.

Другие будут получать «Золотой мяч», как это делал Криштиану Роналду, но Месси останется гением, потому что он делает на поле то, что другие даже не могут себе представить. Сегодня я наблюдал за великим Месси и прекрасной «Барселоной», — цитирует Marca Капелло.

«Барселона» проиграла «ПСЖ» по сумме двух встреч со счетом 2:5. 33-летний аргентинец забил один гол и не смог реализовать пенальти. Парижане прошли в 1/4 финала Лиги чемпионов и узнают соперника 19 марта,м после жеребьевки.