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Куман: «У «Барселоны» яркое будущее»

13:46
Роналд Куман. Фото Voetbal International
Роналд Куман. Фото Voetbal International
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман в своем Twitter прокомментировал ничейный результат в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1).

«Вчера мы провели хороший матч и показали, что у этой команды — яркое будущее!» — написал Куман.

Напомним, по сумме двух матчей «Барселона» закончила выступление в Лиге чемпионов. Каталонцы проиграли «ПСЖ» с общим счетом 2:5. «Барселона» не вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с 2007 года.

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