Куман: «У «Барселоны» яркое будущее»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман в своем Twitter прокомментировал ничейный результат в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1).

«Вчера мы провели хороший матч и показали, что у этой команды — яркое будущее!» — написал Куман.

Напомним, по сумме двух матчей «Барселона» закончила выступление в Лиге чемпионов. Каталонцы проиграли «ПСЖ» с общим счетом 2:5. «Барселона» не вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с 2007 года.