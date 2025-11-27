Мендилибар: «Счет мог бы быть 4:3 в пользу «Олимпиакоса»

Главный тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал поражение от «Реала» (3:4) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы начали очень хорошо. Счет мог бы быть 4:3 в нашу пользу. Наш первый гол был красивым с точки зрения комбинации и исполнения. Но после ответного гола «Реала» мы выглядели несколько ошеломленными. Тем не менее мы боролись, сражались до конца. «Реалу» пришлось отстаивать преимущество в концовке, это говорит о наших усилиях», — цитирует пресс-служба УЕФА Мендилибара.

«Реал» набрал 12 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Олимпиакос» идет на 33-й строчке — 2 очка.