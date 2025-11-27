Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

27 ноября 2025, 05:17

Мендилибар: «Счет мог бы быть 4:3 в пользу «Олимпиакоса»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хосе Луис Мендилибар.
Фото Reuters

Главный тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал поражение от «Реала» (3:4) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы начали очень хорошо. Счет мог бы быть 4:3 в нашу пользу. Наш первый гол был красивым с точки зрения комбинации и исполнения. Но после ответного гола «Реала» мы выглядели несколько ошеломленными. Тем не менее мы боролись, сражались до конца. «Реалу» пришлось отстаивать преимущество в концовке, это говорит о наших усилиях», — цитирует пресс-служба УЕФА Мендилибара.

«Реал» набрал 12 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Олимпиакос» идет на 33-й строчке — 2 очка.

Футболисты &laquo;Реала&raquo; Винисиус и&nbsp;Килиан Мбаппе празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Олимпиакоса&raquo; в&nbsp;Лиге чемпионов 26&nbsp;ноября.Уникальный покер Мбаппе, голевое безумие «ПСЖ» и «Тоттенхэма», «Атлетико» вырвал победу у «Интера»
Источник: Официальный сайт УЕФА
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Реал
Хосе Луис Мендилибар
Читайте также
ЦСКА в 13-й раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
Иран закрыл Ормузский пролив для движения судов
Силы ПВО перехватили еще один БПЛА на подлете к Москве
Трамп заявил о просьбе Ирана прекратить бомбардировки
«Локомотив» не будет участвовать в гонке трансферов». Нагорных — о бюджете и Батракове
Популярное видео
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Перишич: «У ПСВ впереди еще много трудных матчей»

Симеоне объяснил, как «Атлетико» удалось обыграть «Интер»
Новости
RSS RSS
Все новости