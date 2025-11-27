Перишич: «У ПСВ впереди еще много трудных матчей»

Нападающий ПСВ Иван Перишич прокомментировал победу над «Ливерпулем» (4:1) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Первая задача — пройти общий этап, а дальше посмотрим [как далеко сможем зайти]. Мы набрали много очков, и у нас хорошая позиция, но впереди еще много трудных матчей», — цитирует пресс-служба УЕФА Перишича.

ПСВ набрал 8 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Ливерпуль» идет на 13-й строчке с 9 очками.