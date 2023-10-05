Фоден: «Лейпциг» забил быстрый гол, это был не лучший сценарий для «Сити», но мы достойно ответили»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал победу над «Лейпцигом» (3:1) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы знали, что из себя представляет «Лейпциг». Они здорово сыграли против нас в одном из предыдущих матчей. В перерыве мы даже подумали, что сценарий повторяется. Тренер сказал, что мы должны быть готовы, потому что «Лейпциг» будет сражаться. Они забили быстрый гол, это был не лучший сценарий для нас, но мы достойно ответили и показали хорошую игру», — цитирует пресс-служба УЕФА Фодена.

«Манчестер Сити» лидирует в группе G, набрав 6 очков. «РБ Лейпциг» — второй (3 очка).