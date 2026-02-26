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Гатти: «Переломили ход противостояния, но многое было упущено на выезде»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Ювентуса» Федерико Гатти прокомментировал победу над «Галатасараем» (3:2 д.в.) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Ребята сыграли невероятно, но мы погорели на первом матче. Сегодняшний поединок был просто потрясающим, болельщики не переставали поддерживать нас. Жаль, что так все завершилось. К дополнительному времени мы подошли немного измотанными. Мы переломили ход противостояния, но многое было упущено на выезде», — цитирует пресс-служба УЕФА Гатти.

«Галатасарай» выиграл первый матч со счетом 5:2 и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем» или «Тоттенхэмом». Жеребьевка состоится в пятницу, 27 февраля.

Лига чемпионов. Стыковые матчи.
25 февраля, 23:00. Алльянц (Турин)
Ювентус
3:2
Галатасарай
Нападающий &laquo;Реала&raquo; Винисиус (справа) забивает второй гол в&nbsp;ворота &laquo;Бенфики&raquo;.«Аталанта» и «Ювентус» заставили поверить в чудеса. Спаллетти заслужил 1/8 финала, а Винисиус принес победу «Реалу»

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Источник: Официальный сайт УЕФА
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Ювентус
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