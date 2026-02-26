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26 февраля, 02:57

Сафонов: «Год назад даже загадать не мог, чтобы играть в Лиге Чемпионов в свой день рождения»

Евгений Козинов
Корреспондент

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов после ничьей с «Монако» (2:2) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов обратился к фанатам.

«Всем привет. Вернулся после матча домой. Очень рад, что прошли дальше. Конечно, хочется выигрывать, не нравится пропускать голы, но это часть футбола. Сегодня мы прошли следующий этап. Наверное, год назад у меня даже идеи не было загадать играть в Лиге чемпионов в свой день рождения, поэтому супер. Немножко... Ладно, сильно устал и морально, и физически. Достаточно тяжелый матч, но сегодня в Париже праздник. Спасибо всем, кто поздравил меня с днем рождения. Сегодня решил сконцентрироваться на работе. Просто готовился к матчу, ничего не читал, никому не отвечал, поэтому, видимо, завтра буду всем этим заниматься», — сказал Сафонов в видео, опубликованном в Telegram-канале.

«ПСЖ» одержал победу в первом матче (3:2) и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Барселоной» или «Челси». Жеребьевка состоится в пятницу, 27 февраля.

Лига чемпионов. Стыковые матчи.
25 февраля, 23:00. Парк де Пренс (Париж)
ПСЖ
2:2
Монако
Нападающий &laquo;Реала&raquo; Винисиус (справа) забивает второй гол в&nbsp;ворота &laquo;Бенфики&raquo;.«Аталанта» и «Ювентус» заставили поверить в чудеса. Спаллетти заслужил 1/8 финала, а Винисиус принес победу «Реалу»

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Источник: Telegram-канал ТягаМотина
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Матвей Сафонов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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