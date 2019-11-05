0:2. «Зенит» дома проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов
«Зенит» уступил «Лейпцигу» в домашнем матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:2). Голами в составе немецкого клуба отметились хавбек Диего Демме и полузащитник Марсель Забитцер.
«Зенит» с 4 очками занимает 2-е место в группе G. «Лейпциг» с 9 баллами располагается на 1-й строчке.
Лига чемпионов
Группа G
«Зенит» (Россия) — «РБ Лейпциг» (Германия) — 0:2 (0:1)
Голы: Демме, 45+5 (0:1). Забитцер, 63 (0:2).
«Зенит» (Россия): Кержаков, Ракицкий, Осорио, Иванович (Дриусси, 70), Смольников (Караваев, 46), Барриос, Оздоев, Ерохин (Кузяев, 85), Дуглас Сантос, Азмун, Дзюба.
«РБ Лейпциг» (Германия): Гулачи, Мукьеле, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг (Кампль, 46), Забитцер, Лаймер, Демме, Нкунку (Вернер, 61), Форсберг (Айдара, 76), Поульсен.
Предупреждения: Ерохин, 6. Дзюба, 67. Упамекано, 67. Кузяев, 88.
Судьи: Гринфельд. Йаркони, Хассан (все — Израиль).
ВАР: Пиньейру (Португалия). Рейншрейбер (Израиль).
5 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».
«Зенит» отбился после опасного штрафного, но не успел за добиванием. И все это на пятой добавленной— Матч ТВ (@MatchTV) November 5, 2019
Парни, верим ??https://t.co/HHNM6BEK8Y#ЗенитЛейпциг pic.twitter.com/uimeGqM6H7
Второй гол «Лейпцига». «Зенит» не успел вернуться после атаки. Но время еще естьhttps://t.co/skLrJP3ILm#ЗенитЛейпциг pic.twitter.com/tO4FiKywwK— Матч ТВ (@MatchTV) November 5, 2019
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