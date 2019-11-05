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0:2. «Зенит» дома проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов

22:49
5 ноября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Лейпциг» — 0:2. Дайот Упамекано (слева) против Артема Дзюбы. Фото Reuters
5 ноября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Лейпциг» — 0:2. Дайот Упамекано (слева) против Артема Дзюбы. Фото Reuters
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«Зенит» уступил «Лейпцигу» в домашнем матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:2). Голами в составе немецкого клуба отметились хавбек Диего Демме и полузащитник Марсель Забитцер.

«Зенит» с 4 очками занимает 2-е место в группе G. «Лейпциг» с 9 баллами располагается на 1-й строчке.

Лига чемпионов

Группа G

«Зенит» (Россия) — «РБ Лейпциг» (Германия) — 0:2 (0:1)

Голы: Демме, 45+5 (0:1). Забитцер, 63 (0:2).

«Зенит» (Россия): Кержаков, Ракицкий, Осорио, Иванович (Дриусси, 70), Смольников (Караваев, 46), Барриос, Оздоев, Ерохин (Кузяев, 85), Дуглас Сантос, Азмун, Дзюба.

«РБ Лейпциг» (Германия): Гулачи, Мукьеле, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг (Кампль, 46), Забитцер, Лаймер, Демме, Нкунку (Вернер, 61), Форсберг (Айдара, 76), Поульсен.

Предупреждения: Ерохин, 6. Дзюба, 67. Упамекано, 67. Кузяев, 88.

Судьи: Гринфельд. Йаркони, Хассан (все — Израиль).

ВАР: Пиньейру (Португалия). Рейншрейбер (Израиль).

5 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Зенит — РБ Лейпциг

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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