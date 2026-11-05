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Судья матча юношеского чемпионата в Бразилии показал 51 красную карточку

Судейство

Судья матча юношеского чемпионата в Бразилии показал 51 красную карточку

Павел Лопатко

Матч юношеского чемпионата (игроки до 20 лет) бразильского штата Минас-Жерайс между «Уберландией» и «Маморе» завершился скандалом — судья показал 51 красную карточку, сообщает BBC.

В общей сложности были удалены 43 игрока и 8 членов тренерских штабов.

По данным протокола, во втором тайме после гола «Маморе» (3:1) один из игроков начал дразнить игроков и тренеров на скамейке соперника, что спровоцировало драку. Тренер вратарей «Уберландии» выбежал на поле, и конфликт перерос в массовое столкновение. Из-за серьезного ущерба стадиону вызвали полицейских: оказались разбиты двери, окна, душевые, уничтожена мебель.

Матч был остановлен на 40 минут. «Уберландия» отказалась от ответной полуфинальной игры, так как у «Маморе» осталось лишь 7 игроков, и назвала этот шаг «жестом фейр-плей». «Маморе» вышел в финал, а «Уберландия» поборется за третье место.

Предыдущий мировой рекорд по количеству красных карточек (36) был установлен в Аргентине в 2011 году.

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