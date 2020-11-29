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«Интернасионал» поделил очки с «Атлетику Гояниенси», играя с 69-й минуты вдесятером

04:51
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«Интернасионал» в матче 23-го тура чемпионата Бразилии на выезде сыграл вничью с «Атлетику Гояниенси» со счетом 0:0.

На 62-й минуте встречи полузащитник гостей Тиягу Гальярду не реализовал пенальти, а на спустя минут команда осталась вдесятером после удаления защитника Родригу Моледу.

После этого матча «Интернасионал» с 37 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Атлетику Гояниенси» с 28 очками — на 13-й строчке.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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