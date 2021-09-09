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Тренер БАТЭ не видит ничего плохого в коронавирусе

17:30
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Главный тренер БАТЭ Виталий Жуковский рассказал о ситуации с коронавирусом в команде. Он отметил, что не видит в нем ничего плохого.

«Я хотел сделать это обращение, чтобы не волновать болельщиков, что в принципе я в клубе, и просто есть болезнь,  цитирует тренера белорусского клуба «Прессбол».  И на тот момент, когда я почувствовал недомогание, я ж не мог определить, что у меня есть коронавирус. После этого сделал тест и только во вторник узнал результат. И потом пошли и тренеры, и футболисты. И у всех положительный тест.

Так что боязни никакой не было. Коронавирус... Я в этом вообще ничего плохого не вижу, но было неприятно, лежа в больнице не в очень хорошем состоянии, когда люди, которых в принципе я знал очень хорошо и к которым нормально относился, те же журналисты, искажали действительность и такие вещи говорили  наверное, не совсем правильные. Но это жизнь, я все понимаю. Современные лайки, подписки важнее человеческих, наверное, отношений. Это, конечно, неприятно. Но как есть, так есть.

Я говорю, что да, я переболел ковидом, и все ребята у нас переболели ковидом. И вчера только сделали опять тестирование, и, слава богу, на данном этапе у нас у всех отрицательные тесты на коронавирус».

В 2020 году чемпионат Белоруссии был единственным турниром в Европе, который продолжался после вспышки коронавируса.

Дополнительная информация:

https://www.pressball.by/news/football/394432

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Евгений Петров все материалы автора

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