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Нигер уступил Габону, Сако сыграл весь матч

Евгений Козинов
Корреспондент

Сборная Габона переиграла сборную Нигера в квалификации Кубка африканский наций — 2:0. Игра прошла на габонском стадионе «Франсвиль».

На 53-й минуте габонский нападающий Джуниор Эффаге открыл счет. На 77-й минуте вингер Денис Буанга удвоил преимущество хозяев.

Защитник «Ростова» Умар Сако вышел в стартовом составе Нигера и сыграл весь матч.

Габон набрал 3 очка и занимает 2-е место в группе А. Нигер занимает 3-ю строчку — 3 очка.

Кубок африканский наций

Отборочный турнир

Группа А

Габон — Нигер — 2:0 (0:0)

Голы: Эффаге, 53 — 1:0. Буанга, 77 — 2:0.

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Футбол
Сборная Габона по футболу
Сборная Нигера по футболу
Умар Сако
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