Первыми полуфиналистами Кубка Африки стали сборные Камеруна и Буркина-Фасо.

Камерунские бомбардиры идут на рекорд

Одна из особенностей нынешнего турнира — бунт скромных сборных. Причем во всех смыслах. Гамбия, сенсационно пробившись в четвертьфинал, выступает в основной части Кубка Африки впервые в истории. А главный тренер «Скорпионов» Том Сентфье поддержал многих своих коллег и после победы в первом раунде плей-офф обрушился с критикой на организаторов.

«У нас шесть игроков спят в одной комнате во времена пандемии. На этом Кубке африканских наций не хватает логистики. Мы всегда выезжаем за два часа до каждой игры. Нас не уважают организаторы, и это настоящий позор. Я проработал 14 лет в Африке, но это неслыханно», — негодовал бельгиец.

Но все-таки это мелочи в сравнении с трагедией, случившейся перед предыдущей игрой Камеруна. Тогда болельщики, число которых превышало вызванную коронавирусными ограничениями квоту в 80 процентов от вместимости стадиона, пытались прорваться к арене, и это привело к ужасным последствиям. В образовавшейся давке погибло восемь человек, включая двух несовершеннолетних (8 и 14 лет). После этого КАФ и оргкомитет турнира приняли решение о переносе одного из четвертьфиналов со стадиона в Олембе. А ведь это главная арена турнира, которая должна принять финал.

Игру, до которой планирует довести Камерун португальский специалист Антониу Консейсау. Рассуждая о специфике домашнего турнира, он заметил, что ожидание победы — это положительное давление на команду. Однако в первом тайме четвертьфинала повышенная ответственность явно мешала лучшему снайперу турнира Абубакару, который упустил два верных момента, включая удар головой в упор.

В момент классного сэйва в исполнении пропустившего в четырех предыдущих играх всего один мяч гамбийского голкипера Гайе вспомнилось его предматчевое интервью и слова о том, что болеющий против полный стадион — это своего рода мотивация. Выступающий в четвертом немецком дивизионе вратарь даже выразил надежду на то, что после финального свистка стадион будет молчать. Но как это сделать, если у хозяев был космический перевес по ударам и попаданиям в створ (18-2 и 7-1 соответственно)?

В ситуации, когда не пошла игра у Абубакара, на первый план вышел Токо-Экамби, который перед стартом котировался как первый номер в атаке «Неукротимых львов». Два гола нападающего «Лиона» должны дать новый виток дискуссии о наследнике избранного в декабре президентом Федерации футбола Камеруна Самюэля Это'О.

Динамовец Клинтон Нжи в списке кандидатов на это звание точно не значится, но и у него в субботу могла быть своя минута славы. Голкипер Онана сделал для этого все, выдав роскошную передачу через все поле и организовав выход один на один. Забивай — и вот тебе вишенка на победном торте. Тем не менее, Нжи попытался перебросить вратаря, и сделал это столь неудачно, что вызвал волну негодования и насмешек со стороны болельщиков.

Clinton Nji? with an opportunity to make it 3-0 but fails to convert #TeamCameroon #AFCON2021 pic.twitter.com/0jXJrA88LF — Front Runner (@FrunSports) January 29, 2022

И если сейчас такая расточительность не страшна, то в полуфинале, где соперником Камеруна станет победитель пары Египет — Марокко, тренеры трижды подумают, выбирая джокеров для усиления атаки. Но нужны ли они, когда в твоем распоряжении лучший дуэт форвардов? Один точный удар, и Абубукар с Токо-Экамби повторят рекорд Кубков Африки, который в 1974 году установили забившие совместными усилиями 12 мячей заирцы Муламба Ндай и Маянга Маку.

Новый герой Буркина-Фасо

У буркинийской сборной сейчас особая миссия — принести радость стране, которая переживает тяжелые времена, несколько лет страдая от джихадистских группировок. Это привело к военному перевороту, и возглавивший его полковник Поль-Анри Дамиба нашел время, чтобы пообщаться с игроками и тренерским штабом во главе с Каму Мало, который в свое время возглавлял армейский футбольный клуб.

В сборной это назвали позитивным сигналом, а Мало, назначенный на свой пост после того, как «Жеребцы» в статусе бронзового призера Кубка Африки-2017 не прошли отбор на предыдущее первенство континента, признался: «Аппетит приходит во время еды». А до этого он сетовал на то, что его молодая команда порой начинала матчи со страхом и не всегда проявляла инстинкт убийцы у чужих ворот.

Судя по тому, что перед игрой с Тунисом у тренера спрашивали уже о статусе фаворита, «Жеребцы» во время турнира в Камеруне превратились в боевых коней. Однако на Мало не произвели впечатление статистические выкладки, согласно которым Тунис на африканских кубках не обыгрывал буркинийцев уже 27 лет и дважды уступал им как раз в четвертьфиналах. «Если бы мы доверяли прошлому, многие из великих выбывших команд все еще участвовали бы в этом турнире. Статистика осталась в прошлом веке», — отрезал тренер.

Мало явно скромничал, и его команда оказалась отлично готова к противостоянию с «Орлами Карфагена», которые досрочно отправили домой считавшуюся одним из фаворитов Нигерию. А герои нашлись и в отсутствие Бертрана Траоре, который после травмы лишь формально находился на скамейке запасных. В итоге 19-летний Данго Уаттара забил один из самых эффектных голов турнира, по флангу домчавшись до штрафной с центра поля и перед своим ударом одним финтом убрав двух тунисских защитников.

Правда, юноша не доиграл до финального свистка, в концовке попав сопернику в лицо локтем в верховом единоборстве. В этой ситуации арбитр был неумолим, а минутой ранее — также изучив повтор после подсказки ВАР — рефери посчитал, что правила против Хазри нарушены не были, и рассчитывать на пенальти Тунису не стоит. «Жеребцы» же могли избежать нервотрепки, используй они свои моменты, один из которых для партнера создал вышедший на замену на 72-й минуте нападающий «Ахмата» Конате. Это, впрочем, уже не имело принципиального значения, так как оборона во главе с защитником «Байера» Тапсоба была почти безупречна, а голкипер Коффи — идеален. Эти «Жеребцы» не просто так говорят о мечте дойти до финала.

В других четвертьфиналах сыграют:

30 января, воскресенье

Египет — Марокко (18.00 мск)

Сенегал — Экваториальная Гвинея (22.00)