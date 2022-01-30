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Динамовец Нжи — автор самого нелепого промаха Кубка Африки, а «Жеребцы» дарят радость стране после военного переворота

Сборные Камеруна и Буркина-Фасо стали первыми полуфиналистами Кубка Африки
Андрей Кузичев
Корреспондент
Клинтон Нжи.
Фото AFP
Первыми полуфиналистами Кубка Африки стали сборные Камеруна и Буркина-Фасо.

Камерунские бомбардиры идут на рекорд

Кубок Африки. 1/4 финала
29 янв, 19:00. Japoma (Дуала)
Гамбия
0:2
Камерун
Голы
Токо Экамби, 50 (0:1), Токо Экамби, 57 (0:2)
Гамбия
Гайе Колли Гомес Жанье (Дарбо, 56 ) Сонко Сундберг (Сисей, 85 ) Янко (Барроу, 56 ) Турай Бобб Маррех (Джоб, 82 ) Барроу Бадамоси (Колли, 56 )
Камерун
Онана Нгаде-Нгаджюи Фай (Мбезо, 84) Кастеллетто Толо Муми Нгамале (Бассогог, 88) Замбо Ангисса (Нейу, 87) Ум Гуэ Онгла (Кунде, 81) Абубакар Токо Экамби (Нжи, 81)
Предупреждения
Сонко Сундберг 21, Жанье 33, Гайе 40  -  Нгаде-Нгаджюи 48
Судьи
Ндабихавенимана

Одна из особенностей нынешнего турнира — бунт скромных сборных. Причем во всех смыслах. Гамбия, сенсационно пробившись в четвертьфинал, выступает в основной части Кубка Африки впервые в истории. А главный тренер «Скорпионов» Том Сентфье поддержал многих своих коллег и после победы в первом раунде плей-офф обрушился с критикой на организаторов.
«У нас шесть игроков спят в одной комнате во времена пандемии. На этом Кубке африканских наций не хватает логистики. Мы всегда выезжаем за два часа до каждой игры. Нас не уважают организаторы, и это настоящий позор. Я проработал 14 лет в Африке, но это неслыханно», — негодовал бельгиец.

Но все-таки это мелочи в сравнении с трагедией, случившейся перед предыдущей игрой Камеруна. Тогда болельщики, число которых превышало вызванную коронавирусными ограничениями квоту в 80 процентов от вместимости стадиона, пытались прорваться к арене, и это привело к ужасным последствиям. В образовавшейся давке погибло восемь человек, включая двух несовершеннолетних (8 и 14 лет). После этого КАФ и оргкомитет турнира приняли решение о переносе одного из четвертьфиналов со стадиона в Олембе. А ведь это главная арена турнира, которая должна принять финал.

Игру, до которой планирует довести Камерун португальский специалист Антониу Консейсау. Рассуждая о специфике домашнего турнира, он заметил, что ожидание победы — это положительное давление на команду. Однако в первом тайме четвертьфинала повышенная ответственность явно мешала лучшему снайперу турнира Абубакару, который упустил два верных момента, включая удар головой в упор.

В момент классного сэйва в исполнении пропустившего в четырех предыдущих играх всего один мяч гамбийского голкипера Гайе вспомнилось его предматчевое интервью и слова о том, что болеющий против полный стадион — это своего рода мотивация. Выступающий в четвертом немецком дивизионе вратарь даже выразил надежду на то, что после финального свистка стадион будет молчать. Но как это сделать, если у хозяев был космический перевес по ударам и попаданиям в створ (18-2 и 7-1 соответственно)?

Ашраф Хакими. Защитник «МЮ» исполнил «паненку» в стиле Смолова, Мане забил после нокдауна, Хакими исполняет штрафные не хуже Месси и Неймара

В ситуации, когда не пошла игра у Абубакара, на первый план вышел Токо-Экамби, который перед стартом котировался как первый номер в атаке «Неукротимых львов». Два гола нападающего «Лиона» должны дать новый виток дискуссии о наследнике избранного в декабре президентом Федерации футбола Камеруна Самюэля Это'О.

Динамовец Клинтон Нжи в списке кандидатов на это звание точно не значится, но и у него в субботу могла быть своя минута славы. Голкипер Онана сделал для этого все, выдав роскошную передачу через все поле и организовав выход один на один. Забивай — и вот тебе вишенка на победном торте. Тем не менее, Нжи попытался перебросить вратаря, и сделал это столь неудачно, что вызвал волну негодования и насмешек со стороны болельщиков.

И если сейчас такая расточительность не страшна, то в полуфинале, где соперником Камеруна станет победитель пары Египет — Марокко, тренеры трижды подумают, выбирая джокеров для усиления атаки. Но нужны ли они, когда в твоем распоряжении лучший дуэт форвардов? Один точный удар, и Абубукар с Токо-Экамби повторят рекорд Кубков Африки, который в 1974 году установили забившие совместными усилиями 12 мячей заирцы Муламба Ндай и Маянга Маку.

Новый герой Буркина-Фасо

Кубок Африки. 1/4 финала
29 янв, 22:00. Roumde Adjia (Гаруа)
Буркина-Фасо
1:0
Тунис
Голы
Уаттара, 45+2 (1:0)
Буркина-Фасо
Коффи Уатарра Каборе Тапсоба Яго Сангаре Туре Гира Уаттара Уаттара (Конате, 72 ) Байяла
Тунис
Бен Саид Ифа Хаддади (Маалул, 46) Бронн Дрэгер Скири (Рафья, 84) Слимане (Слити, 46) Лайдуни Мсакни Хазри Джазири (Джебали, 75)
Предупреждения
Коффи 44, Тапсоба 67, Байяла 79, Банде 88  -  Лайдуни 47
Удаления
Уаттара 82
Судьи
Бондо

У буркинийской сборной сейчас особая миссия — принести радость стране, которая переживает тяжелые времена, несколько лет страдая от джихадистских группировок. Это привело к военному перевороту, и возглавивший его полковник Поль-Анри Дамиба нашел время, чтобы пообщаться с игроками и тренерским штабом во главе с Каму Мало, который в свое время возглавлял армейский футбольный клуб.

В сборной это назвали позитивным сигналом, а Мало, назначенный на свой пост после того, как «Жеребцы» в статусе бронзового призера Кубка Африки-2017 не прошли отбор на предыдущее первенство континента, признался: «Аппетит приходит во время еды». А до этого он сетовал на то, что его молодая команда порой начинала матчи со страхом и не всегда проявляла инстинкт убийцы у чужих ворот.

Судя по тому, что перед игрой с Тунисом у тренера спрашивали уже о статусе фаворита, «Жеребцы» во время турнира в Камеруне превратились в боевых коней. Однако на Мало не произвели впечатление статистические выкладки, согласно которым Тунис на африканских кубках не обыгрывал буркинийцев уже 27 лет и дважды уступал им как раз в четвертьфиналах. «Если бы мы доверяли прошлому, многие из великих выбывших команд все еще участвовали бы в этом турнире. Статистика осталась в прошлом веке», — отрезал тренер.

Мало явно скромничал, и его команда оказалась отлично готова к противостоянию с «Орлами Карфагена», которые досрочно отправили домой считавшуюся одним из фаворитов Нигерию. А герои нашлись и в отсутствие Бертрана Траоре, который после травмы лишь формально находился на скамейке запасных. В итоге 19-летний Данго Уаттара забил один из самых эффектных голов турнира, по флангу домчавшись до штрафной с центра поля и перед своим ударом одним финтом убрав двух тунисских защитников.

Правда, юноша не доиграл до финального свистка, в концовке попав сопернику в лицо локтем в верховом единоборстве. В этой ситуации арбитр был неумолим, а минутой ранее — также изучив повтор после подсказки ВАР — рефери посчитал, что правила против Хазри нарушены не были, и рассчитывать на пенальти Тунису не стоит. «Жеребцы» же могли избежать нервотрепки, используй они свои моменты, один из которых для партнера создал вышедший на замену на 72-й минуте нападающий «Ахмата» Конате. Это, впрочем, уже не имело принципиального значения, так как оборона во главе с защитником «Байера» Тапсоба была почти безупречна, а голкипер Коффи — идеален. Эти «Жеребцы» не просто так говорят о мечте дойти до финала.

В других четвертьфиналах сыграют:

30 января, воскресенье

Египет — Марокко (18.00 мск)
Сенегал — Экваториальная Гвинея (22.00)

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⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал
Экваториальная Гвинея

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия 0
Камерун 2
Матч завершен

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
Клинтон Нжи
Футбол
Сборная Буркина-Фасо по футболу
Сборная Гамбии по футболу
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Туниса по футболу
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