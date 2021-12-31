«Уотфорд» не отпустит нападающего на Кубок Африки
«Уофторд» не отпустит нападающего в расположение сборной Нигерии на Кубок Африки. Клуб заявил, что национальная федерация прислала приглашение игроку слишком поздно, сообщает Sky Sports.
Ранее стало известно, что нападающий «Наполи» Виктор Осимхен сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого он выступит за сборную Нигерии на Кубке африканских наций.
Кубок африканских наций пройдет с 9 января по 6 февраля 2022 года.
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