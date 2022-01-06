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Обамеянг заразился коронавирусом перед Кубком африканских наций

16:30
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Форвард «Арсенала» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг сдал положительный тест на коронавирус по прилету на Кубок африканских наций в Камерун, сообщает Daily Mail.

По информации источника, положительные тест на коронавирус также сдал полузащитник габонской сборной и «Ниццы» Марио Лемина. Примечательно, что накануне Обамеянг и Лемина были замечены на вечеринке в Дубае.

Оба игрока были изолированы и пропустят старт турнира. В первом матче сборная Габона сыграет с командой Коморских Островов. Встреча состоится 10 января.

Кубок африканских наций пройдет с 9 января по 6 февраля.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10374893/Pierre-Emerick-Aubameyang-contracts-Covid-days-AFCON-hes-seen-partying-Dubai.html

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Карен Саркисян все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное