Мане обратился к марокканцам после возвращения Сенегалу титула чемпиона Кубка Африки

Капитан и нападающий сборной Сенегала Садио Мане отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) восстановить результат финала Кубка Африки-2025.

CAS постановил, что результат матча, сыгранного 18 января 2026 года в Рабате, должен остаться в силе: Сенегал победил Марокко со счетом 1:0 в дополнительное время.

«Решение Спортивного арбитражного суда, возвращающее Сенегалу титул чемпиона Африки, наполняет нас радостью. Спасибо моим партнерам по команде. Я знаю, какие усилия и жертвы каждый из них принес ради этой второй звезды. Обращаюсь со словами уважения и поддержки к марокканскому народу и игрокам сборной Марокко. Они провели прекрасный турнир и могут этим гордиться. Желаю им всего наилучшего в будущем. Сенегал и Марокко — два братских народа. Пусть страсть к футболу и дальше сближает нас. Поздравляю всех сенегальцев. Эта победа — и ваша тоже», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Мане.

17 марта Апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола (КАФ) присудил Сенегалу техническое поражение (0:3) в финале Кубка Африки против Марокко из-за того, что сенегальцы покинули поле в знак протеста против пенальти, назначенного в пользу марокканцев в компенсированное время.