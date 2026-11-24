Марокко обвинило Сенегал в возможных запрещенных контактах с арбитром CAS

Королевская федерация футбола Марокко направила жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за предполагаемого контакта одного из арбитров с руководством Федерации футбола Сенегала, сообщает RMC Sport.

По информации источника, 22 ноября немецкий юрист Ульрих Хаас, один из трех арбитров, рассматривающих спор о победителе Кубка африканских наций-2025, якобы разговаривал по телефону с президентом Федерации футбола Сенегала Абдулаем Фаллем.

Марокканская сторона считает, что подобный контакт вне судебного процесса может нарушать требования к независимости и беспристрастности арбитров CAS. Федерация оставила за собой право оспорить решение суда.

CAS должен объявить решение по спору 24 ноября. В финале Кубка африканских наций 18 января Сенегал обыграл Марокко (1:0). На последних минутах основного времени сенегальцы покинули поле в знак протеста против назначенного пенальти. После возобновления встречи Браим Диас не реализовал 11-метровый удар, а Пап Гейе забил победный гол в дополнительное время.

17 марта Апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола (КАФ) присудил Сенегалу техническое поражение (0:3), передав титул Марокко. Сенегальская федерация обжаловала это решение в CAS.