У нападающего сборной Алжира проблемы с сердцем после коронавируса

Главный тренер сборной Алжира Джамель Бельмади рассказал о состоянии здоровья нападающего Адама Унаса. 25-летний алжирец не сыграл ни одного матча на Кубке Африки-2022.

«После того, как у Унаса был коронавирус, у него были диагностированы какие-то проблемы с сердцем, что требует дальнейшего обследования», — приводит Canal+ слова Бельмади.

Сборная Алжира, которая является действующим обладател Кубка африканских наций, вылетела из турнира, так как не смогла выйти в плей-офф.