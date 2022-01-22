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Сегодня, 17:20

В сборной Коморских островов выявлено 12 случаев заражения коронавирусом

В сборной Коморских островов выявлено 12 случаев заражения коронавирусом на Кубке Африки
Иван Шитик
Корреспондент

В сборной Коморских островов было выявлено 12 случаев заражения коронавирусом. Команда сейчас выступает на Кубке африканских наций.

В числе заболевших главный тренер национальной команды Амир Абду и два вратаря, сообщает пресс-служба ФИФА.

24 января команда Коморских островов должна встретиться с камерунцами в 1/8 финала турнира.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Вест Хэм 0
1-й тайм

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
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Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
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