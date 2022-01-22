В сборной Коморских островов выявлено 12 случаев заражения коронавирусом на Кубке Африки

В сборной Коморских островов было выявлено 12 случаев заражения коронавирусом. Команда сейчас выступает на Кубке африканских наций.

В числе заболевших главный тренер национальной команды Амир Абду и два вратаря, сообщает пресс-служба ФИФА.

24 января команда Коморских островов должна встретиться с камерунцами в 1/8 финала турнира.