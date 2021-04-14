В фигурном катании уже две недели продолжается трансферное окно — когда фигуристы могут сменить школу и тренеров. Оно относительно условное — как мы увидели на примере Алены Косторной.

Но скандальные переходы и разговоры про переманивание происходят далеко не только в женском одиночном катании. В парах страсти бушуют не менее жесткие. Чемпионы мира 2021 года Анастасия Мишина и Александр Галлямов перешли из петербургской СШОР и от супругов Людмилы и Николая Великовых в Спортивный клуб Тамары Москвиной только весной прошлого года. Это вызвало недовольство их бывших учителей и даже сарказм еще одной подопечной Москвиной Александры Бойковой, которая в паре с Дмитрием Козловским осталась на чемпионате мира третьей. И едко обратилась к своему наставнику: «Поздравляю, теперь у вас есть чемпионы мира!»

В интервью «СЭ» заслуженный тренер России Людмила Великова рассказала еще о двух переходах. Группу покинули Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, которые выигрывали этапы юниорского «Гран-при», бронзу финала «Гран-при», этапы Кубка России и серебро на юниорском первенстве России этого сезона. Также демобилизовались Полина Костюкович и Алексей Брюханов, призеры финала Кубка России в юниорском разряде. И не сказать, что все прошло гладко.

Они бы заранее предупреждали, что ли!

— Людмила Георгиевна, недавно ваши бывшие подопечные стали чемпионами мира — через год после перехода. Сейчас трансферное окно, процессы ухода от вас не продолжились?

— Еще как. Дело в том, что произошедшее с Мишиной и Галлямовым и их чемпионство, судя по всему, стало таким спусковым крючком, приманкой, и после этого забирать у нас спортсменов продолжили. Ахантьева и Колесов уехали в Сочи к Федору Климову, Костюкович и Брюханов тоже ушли.

— Слышал разговоры, что они продолжат карьеру у Нины Михайловны Мозер. Получается, правда?

— Я знаю, что они в Москве, но об их планах не знаю. С ними не я работала, а мой внук Василий.

— Почему уходят?

— Да понятно почему. Деньги, условия. Валера вот сказал, что ему просто хочется сменить обстановку, почувствовать себя самостоятельным. В родном городе он этого не может сделать. Понимаете, всему можно найти оправдание. Но факт остается фактом — они ушли и заранее в известность не ставили.

— Обидно за происходящее?

— Не обидно, это неправильное слово. Я уже тертый калач. А вот Василий... ему, конечно, тяжело. Он своим трудом заработал за этот год, он честно выкладывался. А тут ему раз — и по мозгам! Предательство. И у нас забирают все наработанное. Прежде всего с моральной точки зрения вкладываешься, а в итоге... Василий уже поставил Костюкович и Брюханову короткую программу, для Ахантьевой и Колесова уже были готовы обе программы. Они бы хоть тогда заранее предупреждали, что ли! Ведь поставить программу — это огромный труд. Теперь его можно просто выбросить.

Я никого не оскорбляю, просто таковы реалии

— После этого не хочется все бросить и уйти?

— В свои годы я уже просто получаю удовольствие от работы. Если у меня ее заберут, мне просто будет плохо. Василий окрепнет, что ж. К этому невозможно привыкнуть. Но это жизнь, она закаляет.

— Тогда можно ли с этим что-то сделать?

— Ничего. Работать и делать еще лучше, находить новые таланты. Просто я помню пары, с которыми работала раньше. Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые стали чемпионами мира. Мария Петрова и Алексей Тихонов, с которыми мы тоже выигрывали чемпионат мира. Они относились с уважением, даже после завершения карьеры интересовались, как дела, сохранили отношения. Я понимаю, что фигуристы нынешнего поколения — другие. А что поделаешь?

— Но ведь так и останется монополия. Неслучайно ведь бытует мнение, что с вами те же Мишина и Галлямов не наберут столько баллов, сколько у Тамары Николаевны Москвиной.

— Это абсолютная неправда. Вы не помните финал «Гран-при», который выигрывали Мишина и Галлямов с Великовой? Ставят не по имени школы, вы это забудьте. С таким подходом жить нельзя. Больше оптимизма!

— Разве в других видах не так? В женском одиночном хотя бы.

— Нет, я не согласна. В нынешней математизированной системе это не так. Цифры важнее.

— То есть вы думаете, что Мишина и Галлямов стали бы чемпионами мира и с вами?

— Да, конечно. А как вы думаете, за семь месяцев можно сделать чемпионов мира? Поставьте на весы семь лет работы и семь месяцев и поймете, что перевешивает. У меня уже были чемпионы мира, почему не могли быть еще одни? Но деньги решают. И говоря это, я никого не оскорбляю. Просто таковы реалии.