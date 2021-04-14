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«Все решают деньги. Вкладываешься в фигуриста морально — а тут по мозгам предательство». Тренер Великова — об уходах из питерской академии

Дмитрий Кузнецов
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
14 апреля 2021, 23:50
(справа налево) Людмила Великова, Анастасия Мишина, Костюкович, Василий Великов. Александр Галлямов (справа во втором ряду). Фото Instagram
(справа налево) Людмила Великова, Анастасия Мишина, Костюкович, Василий Великов. Александр Галлямов (справа во втором ряду). Фото Instagram
В фигурном катании уже две недели продолжается трансферное окно — когда фигуристы могут сменить школу и тренеров. Оно относительно условное — как мы увидели на примере Алены Косторной.

Но скандальные переходы и разговоры про переманивание происходят далеко не только в женском одиночном катании. В парах страсти бушуют не менее жесткие. Чемпионы мира 2021 года Анастасия Мишина и Александр Галлямов перешли из петербургской СШОР и от супругов Людмилы и Николая Великовых в Спортивный клуб Тамары Москвиной только весной прошлого года. Это вызвало недовольство их бывших учителей и даже сарказм еще одной подопечной Москвиной Александры Бойковой, которая в паре с Дмитрием Козловским осталась на чемпионате мира третьей. И едко обратилась к своему наставнику: «Поздравляю, теперь у вас есть чемпионы мира!»

В интервью «СЭ» заслуженный тренер России Людмила Великова рассказала еще о двух переходах. Группу покинули Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, которые выигрывали этапы юниорского «Гран-при», бронзу финала «Гран-при», этапы Кубка России и серебро на юниорском первенстве России этого сезона. Также демобилизовались Полина Костюкович и Алексей Брюханов, призеры финала Кубка России в юниорском разряде. И не сказать, что все прошло гладко.

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Они бы заранее предупреждали, что ли!

— Людмила Георгиевна, недавно ваши бывшие подопечные стали чемпионами мира — через год после перехода. Сейчас трансферное окно, процессы ухода от вас не продолжились?

— Еще как. Дело в том, что произошедшее с Мишиной и Галлямовым и их чемпионство, судя по всему, стало таким спусковым крючком, приманкой, и после этого забирать у нас спортсменов продолжили. Ахантьева и Колесов уехали в Сочи к Федору Климову, Костюкович и Брюханов тоже ушли.

— Слышал разговоры, что они продолжат карьеру у Нины Михайловны Мозер. Получается, правда?

— Я знаю, что они в Москве, но об их планах не знаю. С ними не я работала, а мой внук Василий.

— Почему уходят?

— Да понятно почему. Деньги, условия. Валера вот сказал, что ему просто хочется сменить обстановку, почувствовать себя самостоятельным. В родном городе он этого не может сделать. Понимаете, всему можно найти оправдание. Но факт остается фактом — они ушли и заранее в известность не ставили.

— Обидно за происходящее?

— Не обидно, это неправильное слово. Я уже тертый калач. А вот Василий... ему, конечно, тяжело. Он своим трудом заработал за этот год, он честно выкладывался. А тут ему раз — и по мозгам! Предательство. И у нас забирают все наработанное. Прежде всего с моральной точки зрения вкладываешься, а в итоге... Василий уже поставил Костюкович и Брюханову короткую программу, для Ахантьевой и Колесова уже были готовы обе программы. Они бы хоть тогда заранее предупреждали, что ли! Ведь поставить программу — это огромный труд. Теперь его можно просто выбросить.

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Я никого не оскорбляю, просто таковы реалии

— После этого не хочется все бросить и уйти?

— В свои годы я уже просто получаю удовольствие от работы. Если у меня ее заберут, мне просто будет плохо. Василий окрепнет, что ж. К этому невозможно привыкнуть. Но это жизнь, она закаляет.

— Тогда можно ли с этим что-то сделать?

— Ничего. Работать и делать еще лучше, находить новые таланты. Просто я помню пары, с которыми работала раньше. Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые стали чемпионами мира. Мария Петрова и Алексей Тихонов, с которыми мы тоже выигрывали чемпионат мира. Они относились с уважением, даже после завершения карьеры интересовались, как дела, сохранили отношения. Я понимаю, что фигуристы нынешнего поколения — другие. А что поделаешь?

— Но ведь так и останется монополия. Неслучайно ведь бытует мнение, что с вами те же Мишина и Галлямов не наберут столько баллов, сколько у Тамары Николаевны Москвиной.

— Это абсолютная неправда. Вы не помните финал «Гран-при», который выигрывали Мишина и Галлямов с Великовой? Ставят не по имени школы, вы это забудьте. С таким подходом жить нельзя. Больше оптимизма!

— Разве в других видах не так? В женском одиночном хотя бы.

— Нет, я не согласна. В нынешней математизированной системе это не так. Цифры важнее.

— То есть вы думаете, что Мишина и Галлямов стали бы чемпионами мира и с вами?

— Да, конечно. А как вы думаете, за семь месяцев можно сделать чемпионов мира? Поставьте на весы семь лет работы и семь месяцев и поймете, что перевешивает. У меня уже были чемпионы мира, почему не могли быть еще одни? Но деньги решают. И говоря это, я никого не оскорбляю. Просто таковы реалии.

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