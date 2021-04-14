Загитова и Медведева собрали полный зал в Петербурге. Как прошло шоу Тутберидзе в северной столице

Петербургские спортсмены Дмитрий Алиев, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Софья Самодурова подготовили к этому выступлению специальные показательные программы

Петербург часто незаслуженно обходится без крупных соревнований — в этом сезоне, кроме местных соревнований (и то, по большей части, без зрителей), в культурной столице не оказалось ни одного значимого турнира. Для сравнения: в Москве состоялись открытые прокаты сборной, «Гран-при», два этапа и финал Кубка России, Кубок Первого канала. «Мегаспорт» уже стал настолько привычным, что многие ходили туда, как к себе домой.

Но хотя бы шоу Петербург не обделен — в марте «Юбилейный» отмечал юбилей Алексея Николаевича Мишина, в апреле встречал лучших фигуристов России на шоу Этери Тутберидзе. А в пятницу увидит еще многих чемпионов, приглашенных Ильей Авербухом.

Публика — главная ценность Петербурга

Четверные, каскады, лутцы, флипы — это, конечно, важно. Но выступать в культурной столице страны — это всегда что-то особенное. В зале, заполненном на 75%, казалось, не было свободных мест. Зрители чувствовали себя так раскованно и счастливо, что постоянно кричали что-то спортсменам. «Привет!», — раздался голос маленькой болельщицы перед выступлением Алины Загитовой. «Ты лучшая!» — поощряли фанаты уже Алену Косторную. Перед серьезными выступлениями такое бы явно могло сбить настрой фигуристов. Но ведь это шоу, здесь эмоции людей приятны даже перед началом выступления.

Ученики Этери Тутберидзе приучили нас, что стараются делать максимум всегда, даже на шоу, где можно обойтись более простыми вещами. Речь, в первую очередь, о прыжках — чемпионка России среди юниоров Софья Акатьева сделала чистый четверной тулуп, Морис Квителашвили тоже заходил на него, а Камила Валиева решилась попробовать тройной аксель. Не получился, но попытка на шоу всегда приветствуется. А вот во втором отделении удался квад тулуп.

Когда-то Софья Самодурова подарила песню в подарок своему тренеру Алексею Мишину, а сегодня Элизабет Турсынбаева откатала под аккомпанемент собственной скрипки. Сама Соня сегодня зажгла под «Шакиру», открыв второе отделение. В этом, собственно, и плюс не московских шоу — на них всегда приглашают местных спортсменов. Петербургским зрителям это всегда приятно — они аплодируют хоть и на чуточку, но больше своим фигуристам.

Специальные программы для показательных выступлений подготовили практически все петербуржцы. Алексасндра Бойкова/Дмитрий Козловский поставили программу под саундтрек к новому фильму о Джеймс Бонде от Билли Айлиш. А Дмитрий Алиев вообще преобразился в оборотня под ритмы монгольского фолк-рока от группы The Hu. А еще традиционно зажег в образе джина московско-грузинский спортсмен Морис Квителашвили.

Парад четверных и трикселей от неугомонных Акатьевой и Валиевой

Пока болельщики гадают, продолжат ли Евгения Тарасова/Владимир Морозов тренироваться под руководством Марины Зуевой и Максима Транькова или попытают счастья в другом месте, дуэт уже начал экспериментировать. И поставил показательную программу под «Титаник» у Даниила Глейхенгауза. А ведь именно его самого и Этери Тутберидзе сейчас называют возможными будущими наставниками трехкратных чемпионов России.

Вероятно, на этом шоу появились бы и Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова, но они отправились на последний крупный турнир сезона в Японию — командный чемпионат мира. А без них хедлайнерами остались Алена Косторная, Камила Валиева и, конечно, Евгения Медведева с Алиной Загитовой.

Женя была пронзительной и идеальной что в лиричном «Эхо любви» в исполнении Анны Герман, что в олимпийской «Анне Карениной». От каскада в этот раз спортсменка отказалась, но показала хорошие тройные сальховы и риттбергер.

Алина Загитова порадовала зал прошлогодней «Клеопатрой» и новой программой «Внутренний свет». И пусть не все прыжки получились (в частности, «бабочка» на флипе), но зал этого словно и не заметил, бурно приветствовав фигуристку.

А в конце участники шоу начали какой-то невероятный баттл четверных прыжков. У парней (Дмитрия Алиева, Мориса Квителашвили и Макара Игнатова) поначалу не получалось, но они зашли на квады еще раз. Софья Акатьева с Камилой Валиевой решили удивлять параллельным каскадом — чемпионка мира среди юниоров упала, но потом «добила» элемент. А завершила пусть и неидеальным, но тройным акселем. А Алина Загитова после хорошего тройного флипа поехала раздавать автографы своим фанатам в разных уголках катка. И все это на фоне неугомонных Сони Акатьевой и Камилы Валиевой, продолживших разбираться с квадами и трикселями.