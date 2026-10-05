Фигуристка Мария Захарова об отсутствии на турнире в Японии: «Решили взять больше времени на подготовку»

Российская фигуристка Мария Захарова объяснила свое отсутствие среди участников турнира серии «челленджер» в Токио.

Kinoshita Group Cup-2026 состоялся с 4 по 6 сентября.

«Что касается «Челленджеров» — у меня сначала была Япония в планах. Мы с мамой решили перенести старт на чуть более поздний срок. Федерация пошла нам навстречу. Мы решили взять больше времени, чтобы лучше подготовиться», — приводит слова Захаровой ТАСС.

19-летняя фигуристка примет участие в турнире серии «челленджер» в Казахстане. Соревнование пройдет в Алма-Ате с 7 по 11 октября.

Захарова является бронзовым призером чемпионата России 2026 года.

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