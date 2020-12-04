За Туктамышевой снялась Косторная. Коронавирус лишил Валиеву соперниц

Эпидемия отказов от соревнований по фигурному катанию вышла на беспрецедентный уровень. Коронавирус превратил пятый этап Кубка России в фарс. Если снятие Евгении Медведевой было ожидаемым и не сильно меняло расклады турнира, то события последних дней просто убили всю интригу предстоящих соревнований. Особенно в женском турнире, который поначалу обещал быть суперзвездным.

Что произошло

Как гром среди ясного неба прозвучали новости о снятии спортсменов сборной России: у Елизаветы Туктамышевой и Дмитрия Алиева подтвержден коронавирус; также снялись Михаил Коляда и Анастасия Гулякова (причины не уточняются), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов (по словам тренера, и не собирались выступать); Александра Степанова и Иван Букин еще не восстановились после болезни, а в паре Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро простужен партнер; Евгения Тарасова и Владимир Морозов также пропустят этап из-за воспаления легких.

На фоне такого количества отказов фамилия Косторной особенно выделялась среди всех участников турнира. Ко вчерашнему дню соперниц у Алены практически не осталось, за исключением Камилы Валиевой. Это должно было быть интересное противостояние двух фигуристок, прекрасно владеющих коньком. А для самой чемпионки Европы — в случае исполнения тройного акселя — был шанс одержать первую победу в сезоне. Но нет. За сутки до старта соревнований Косторная пропала из списка участниц. Позднее на сайте федерации фигурного катания появилось сообщение — у фигуристки обнаружен коронавирус:

— Чемпионка Европы Алена Косторная пропустит пятый этап Кубка России, который стартует в субботу в «Мегаспорте». Накануне соревнований спортсменка прошла обязательное тестирование на коронавирус, тест дал положительный результат, — говорится в заявлении ФФККР.

Как стало известно «СЭ», заболевание у спортсменки проходит бессимптомно: Алена в четверг вечером сдала тест на COVID-19 для участия в пятом этапе Кубка России, результаты которого пришли в пятницу утром. Несмотря на положительный результат теста, признаков болезни у фигуристки нет. Тем не менее этап Кубка России в Москве Косторная пропустит и будет на время изолирована от тренировочного процесса.

Что это значит

Положительный тест Косторной прежде всего окончательно убивает интригу на предстоящих соревнованиях. Теперь Камила Валиева — главная и единственная звезда турнира. И соперниц у нее теперь нет от слова «совсем». И это совсем печально для этапа Кубка России, который раньше отличался достаточно напряженной борьбой, особенно среди одиночниц.

Изначально у пятого этапа была афиша, которой можно было только позавидовать: имена, известные всему миру, три чемпионки Европы, чемпионка мира среди юниоров. На медали претендовали человек 5-6, а на первое место — как минимум трое. Теперь с первым местом все совершенно ясно. Камиле очень сильно нужно будет постараться, чтобы проиграть. Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова назвала снятие лидеров с московского этапа Кубка «ударом по болельщикам», но она отметила, что любители фигурного катания все равно будут смотреть соревнования ради Валиевой.

— Сложно сказать, из-за чего девочки заразились. Люди не могут найти, кто первым принес коронавирус в мире. Конечно, отсутствие лидеров — это удар по всем зрителям, которые хотели увидеть борьбу лидеров, — отметила Бестемьянова. — Наверное, это ударит и по телевизионному рейтингу. Мне интересно посмотреть за Валиевой. Люди, которые включают телевизор, чтобы посмотреть фигурное катание, в любом случае включат, потому что любят вид спорта. А что касается тех, кто жаждет жареного, — бог с ними.

Разумеется, помимо убитой интриги, поднимается тема о безопасности в период пандемии. После ряда заболевших спортсменов из Санкт-Петербурга пошли разговоры о том, что, вероятно, стоит приостановить соревнования. Российская фигуристка Алена Леонова считает, что уже поздно делать какие-то переносы.

— Стоит ли приостановить сезон? Я думаю, нет, ведь расписание уже составлено. Если только реально получится закончить этап для всех досрочно, но не думаю, что на это пойдут. Что-то переносить, на мой взгляд, уже поздно, потому что в декабре уже чемпионат России, — сказала Леонова.

Важен и тот момент, что часть заболевших — Туктамышева и Косторная, к примеру, — присутствовала на банкете после этапа «Гран-при» в Москве. На этом мероприятии меры предосторожности, мягко говоря, не соблюдались. Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, отвечая на вопрос об организации банкета без соблюдения социальной дистанции, отметила, что подобные нарушения необходимо наказывать штрафами.

— В Европе за это налагаются штрафы. Пока у нас людей не будут рублем наказывать, видимо, не подействует. Если выполняются требования Роспотребнадзора — это одна ситуация. Если наблюдаются какие-то смещения — другая, — приводит «РИА Новости» слова Родниной.

И, вероятно, какие-то меры все-таки будут приняты в ближайшее время.

Что дальше

Возвращаясь к теме Косторной, отметим, что до возвращения на лед ей необходимо сдать два отрицательных теста подряд. Выступлению Алены на чемпионате России в конце декабря в Челябинске пока ничего не угрожает. Если, конечно, федерация войдет в положение и не станет наказывать спортсменов, которые не сумели выступить на двух этапах Кубка, но все равно попали в топ-18. Конечно, могут быть какие-то опасения за других спортсменов группы. Но пока их развеял сам тренер: двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал сторис в Instagram, где выложил фото четырех отрицательных тестов на коронавирус.

«Отрицательный! Берегите себя и своих близких!» — написал Плющенко.

Instagram Евгения Плющенко.

Так что за здоровье Александры Трусовой можно не переживать. И надеяться, что к чемпионату России все заболевшие фигуристки успеют поправиться и восстановиться. Иначе и турнир в Челябинске сильно потеряет в своей привлекательности.

Министерство спорта РФ ждет конкретных предложений от федерации фигурного катания по поводу безопасного проведения соревнований в условиях пандемии коронавируса.

— Думаю, этот вопрос (о проведении соренований) надо задать федерации, они детально знают ситуацию. Конечно, мы будем ориентироваться на то, чтобы обеспечить здоровье спортсменов и минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции. Ждем конкретных предложений со стороны федерации, — заявил министр спорта Олег Матыцин.

Участницы женского турнира на этапе Кубка России в Москве

Камила Валиева

Валерия Костина

Дарья Окладникова

Ксения Окладникова

Дарья Паринова

Камила Султанмагомедова

Анастасия Тараканова

Ксения Цибинова

Расписание московского этапа Кубка России

5 декабря, суббота

14.15 Танцы. Взрослые. Ритм-танец

15.20 Пары. Взрослые. Короткая программа

16.30 Женщины. Короткая программа

18.00 Мужчины. Короткая программа

19.00 Пары. Юниоры. Короткая программа

6 декабря, воскресенье

13.15 Танцы. Взрослые. Произвольный танец

14.20 Пары. Взрослые. Произвольная программа

15.35 Женщины. Произвольная программа

17.45 Мужчины. Произвольная программа

18.50 Пары. Юниоры. Произвольная программа

7 декабря, понедельник

13.45 Юноши. Короткая программа

16.20 Девушки. Короткая программа

18.15 Танцы. Юниоры. Ритм-танец

8 декабря, вторник

13.00 Юноши. Произвольная программа

16.00 Девушки. Произвольная программа

19.00 Танцы. Юниоры. Произвольный танец