Туктамышева не выступит в Москве. Что это меняет в раскладах на Кубок и чемпионат страны?

Кто отправится на главные российские турниры — разбираемся в регламентах и заявках.

В Москве в субботу стартует пятый этап Кубка России, который завершит эту серию турниров. Вместе с заключительным этапом Кубка окончательный вид примет сводная таблица соревнований, а значит, станет ясно, кто попадет на чемпионат России и в финал Кубка России. Только вот таблицу ФФКР не ведет (либо не выкладывает в общий доступ). Еще запутаннее ситуация стала после новости о возможном снятии с московского турнира Елизаветы Туктамышевой. «СЭ» подсчитал баллы участников в женском одиночном катании перед последним этапом и разобрался, при каких сценариях чемпионат России в Челябинске может пропустить, например, Станислава Константинова, а финал Кубка России — Алена Косторная. И как на дальнейшую судьбу российских турниров повлияет чемпионат Европы.

Этапы Кубка пропустили многие лидеры, но на ЧР они поедут

Мало кто об этом еще помнит, но основная задача Кубка России во время пандемии — это квалификация спортсменов на чемпионат России, а не внутренние старты для лидеров во время международной паузы. В «мирное» время автоматически квалифицировались на ЧР только участники серии «Гран-при», остальным нужно было пробиваться до главного российского турнира через этапы Кубка в Сызрани, Саранске и Йошкар-Оле.

Коронавирус внес коррективы, и фигуристы остались без международных стартов, а главное — без полноценной серии «Гран-при». Поэтому Федерация фигурного катания России (ФФККР) логично решила, что теперь на чемпионат России можно попасть только по результатам Кубка страны. Участие в этих соревнованиях впервые стало для членов сборной обязательным. В случае провального выступления на двух этапах либо при пропуске одного из этапов был риск не попасть на ЧР.

Вот только уже после первого этапа стало ясно: когда каждый третий болеет пневмонией, а каждый второй бессимптомно переносит коронавирус, требовать от лидеров сборной участия сразу в двух этапах Кубка чересчур жесткое условие. Уже точно пропустят все этапы танцоры Александра Степанова и Иван Букин. Виктория Синицина и Никита Кацалапов откатали в Москве только ритм-танец, а потом тоже снялись. Ни разу не выходил на лед Артур Даниелян. Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов и Тиффани Загорски с Джонатаном Гуррейро выступали только на одном этапе, и на пятый этап Кубка они не заявлены.

Федерация уже объявила, что поддержит спортсменов сборной, которые не смогли принять участия во всех стартах и не будет жестко подходить к критериям отбора.

Пропуск этапа Туктамышевой и снятие Медведевой — разные ситуации

В женском одиночном катании правда ситуация со снятиями не такая печальная. До сегодняшнего дня единственным камнем преткновения была только Евгения Медведева, которая из-за травмы спины не вышла на лед ни на один из этапов Кубка. Медведева в сентябре выступила на контрольных прокатах, после чего решила вернуться к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе. А вот уже под руководством Тутберидзе она на соревнования так ни разу и не вышла, хотя слухи об ее появлении ходили перед каждым этапом.

Но если Медведева будет готова к чемпионату страны, то федерация ее допустит. У ФФКР нет другого выбора — раз поблажки будут у других членов сборной, то придется их делать и для Евгении. Хотя в других видах нет той конкуренции, как в женском одиночном. Если в парном катании и танцах на льду не факт, что наберется полная квота на участие в чемпионате России, и глупо отцеплять от ЧР сильных спортсменов, то у женщин отбор в Челябинск — серьезный вызов.

Без проблем ФФКР допустит и Елизавету Туктамышеву. С ней ситуация еще более очевидная, чем с Медведевой. Если Евгения получил wild card на ЧР только за счет прошлых достижений и статуса, то Туктамышева подтвердила свой высокий уровень недавней победой на этапе «Гран-при России» и третьим местом на этапе Кубка страны в Сочи. Вполне возможно, что для попадания на ЧР ей даже хватит набранных в Сочи баллов и она квалифицируется в Челябинск по всем правилам.

По регламенту в женском одиночном на ЧР максимальная заявка — 18 человек. Учитывая зарезервированные места для возможного участия Медведевой и Туктамышевой, всего на Кубке разыгрывается 16 квот на ЧР. На сегодняшний день на этапах Кубка выступили 27 спортсменок, то есть как минимум 10 турнир года на Урале пропустят. Планов у ФФКР по расширению заявки нет (по крайней мере публично об этом не говорилось), поэтому уже после пятого этапа КР часть сильных фигуристок, по сути, завершит сезон.

Константинова попадет на ЧР только в случае провала конкуренток

По регламенту Кубка России максимальное количество баллов, которое можно набрать на одном этапе, — это 18. За первое место. За второе — 16, за третье — 14 и так далее, вплоть до девятого — 2 балла. За десятое место фигурист получает 1 балл, 11 и ниже — без баллов. В случае равенства очков преимущество у того, кто показал лучшую сумму баллов на своих этапах.

Большинство девушек уже откатали по два этапа, и лидеры известны уже сейчас — по 36 баллов у Александры Трусовой и Анны Щербаковой. Камиле Валиевой и Алене Косторной их не догнать даже в случае победы на московском этапе, как и Елизавете Туктамышевой. А вот третья позиция вакантна — 30 баллов Дарьи Усачевой не выглядят недосягаемой вершиной, и кто-то из участников последнего этапа точно ее обойдет.

Правда, гонка лидеров в таблице Кубка России — это, скорее, развлечение для фанатов, а не реальное соревнование. Никаких дивидендов за успешное выступление спортсмены не получают. Главное — попасть в квоту на ЧР. Стопроцентно гарантировала себе поездку в Челябинск первая десятка от Трусовой до Косторной и Валиевой. Камила и Алена даже в случае провала на последнем этапе не смогут занять итоговое место ниже 17-го. А значит будут на чемпионате страны.

Чего не скажешь о Станиславе Константиновой. Ее участие на ЧР под большим вопросом. На данный момент Станислава 14-я, но сразу за ней — Анастасия Гулякова, Камила Султамагомедова, Ксения Цибинова и Анастасия Тараканова. Гулякова снялась с соревнований. Но остальные фигуристки практически гарантированно будут в десятке в Москве, а значит наберут по несколько баллов и обойдут Станиславу.

Так что Константинова должна болеть за синхронный провал конкуренток или же пропуск ЧР Медведевой — тогда вопрос с 18-й квотой будет снят и Станислава сможет запрыгнуть в последний вагон уходящего в Челябинск поезда. Потому что ей от ФФКР вряд ли стоит ждать преференций — федерация не включила ее даже в резервный состав сборной.

Косторная может пропустить финал Кубка в Новгороде

Помимо отбора на ЧР, этапы Кубка — это отбор еще и в финал Кубка России. Регламент КР похож на серию «Гран-при» от Международного союза конькобежцев (ISU). Спортсмены катят по два этапа, после чего баллы суммируются, и лидеры соревнуются друг с другом в финале. Правда, так как на Кубке России нет серьезных призовых (в отличие от «Гран-при») и не совсем ясен статус этих соревнований, до финала Кубка доезжают немногие. Главная награда за победу в финале Кубка — место в расширенном составе сборной на следующий сезон и гарантия финансирования подготовки. Но лидерам сборной это не нужно, они и так в обойме сборной.

ФФКР также пока не может дать ясного ответа, как и в каком формате будут проводить финал Кубка. Единственное, что известно, — турнир пройдет в конце февраля следующего года в Великом Новгороде. Но вот поедут ли на него лидеры, либо он вновь станет турниром второго эшелона, зависит от чемпионата Европы. Если ЧЕ будет и ISU вновь будет проводить международные соревнования, то смысла ехать сборникам в Новгород нет никакого. А вот если ЧЕ отменят (вероятность такого сценария высока), то турнир можно использовать как последнюю проверку перед чемпионатом мира.

И вот здесь уже ситуация с отбором интереснее. Четко в правилах количество участников финала Кубка не прописано, но в прошлых сезонах в женском одиночном было от 8 до 12 участниц. Логичнее использовать расширенный вариант, с другой стороны, и вариация с 8 девушками в финале Кубка выглядит интересно — останутся только сильнейшие.

В таком случае битва за восьмерку лучших будет еще жестче. Теоретически в финал Кубка может не попасть, например, Алена Косторная. Если у нее не пойдут программы в Москве и она займет место ниже седьмого, то обойти конкуренток она не сможет, а прямо сейчас Алена только девятая.

При этом желающие могут выступить на других российских стартах. Их много: это и чемпионат Санкт-Петербурга (там допускается выступление иногородних), где уже подтвердили заявки с Софьей Самодуровой и Андреем Мозалевым, и многочисленные всероссийские турниры на призы олимпийских чемпионов далекого и не очень прошлого. Так что даже если теоретически отменят и чемпионат мира, нашим фигуристам будет чем заняться.