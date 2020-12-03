Минус Туктамышева, Гулякова, Коляда, Алиев... Но сезон должен продолжаться!

Виноваты банкеты или ситуация с валом заболевших коронавирусом была запрограммирована?

Перед очередным этапом Кубка России спортсмены снова пачками снимаются с соревнований. Как правило, причина — травмы. На этот раз перед заключительным пятым этапом в Москве два лидера сборной получили «травму» легких. У Елизаветы Туктамышевой и Дмитрия Алиева подтвержден коронавирус. Также снялись Михаил Коляда и Анастасия Гулякова — причины их снятия пока не уточняются.

Тренер Туктамышевой Алексей Мишин в разговоре с «СЭ» не назвал болезнь Елизветы, но прозрачно намекнул:

— Снятие — это факт, оно действительно по болезни. Что за болезнь? А это, вы знаете, интимное дело каждого. Дима Алиев вот тоже снялся, но болезнь не сразу назвали. Ее нынче стесняются называть. А болеет он довольно долго. На катке Лизы нет. Есть Миша Коляда, который успешно прыгает четверной тулуп.

Алиев — действующий чемпион Европы, Туктамышева и Коляда — победители последнего крупного старта, «Гран-при России».

Официально федерация диагнозы не сообщала — это же федерация фигурного катания, а не консилиум врачей. Но снятие обоих спортсменов подтверждено, а информацию о коронавирусе весь этот сезон мы получаем от других источников. При этом руководство федерации не отменяет соревнования и бьется за продолжение сезона, даже в присутствии зрителей.

Стоит ли ходить по банкетам?

Ситуация с Алиевым и Туктамышевой — повод говорить о социальной ответственности. Алиев неделю назад был на праздновании 30-летия Алены Леоновой — в шумной компании без масок. В соцсетях после фотографий активно критиковали участников гулянки, а теперь гадают, кого еще Алиев успел забрать с собой.

Елизавета вслед за короткой, произвольной и показательной программой на «Гран-при России» показала лихое выступление на четвертой части мероприятия — официальном банкете. Отплясывания под песни группы «Ленинград» наверняка бы получили высокие GOE. Но скажите — кто, как не Лиза, имел право на эти танцы?

Официальная вечеринка по завершении Гран-при России.



Странно обвинять фигуристов в банкетах, когда они проходят официально. И все вроде бы нравится) pic.twitter.com/TFskhUJRph — Lublineс93 (@Lublinec931) December 3, 2020

Обвинять самих фигуристов в посещении банкетов, на мой взгляд, странно. Они каждый день ездят на тренировки, даже если на машине — все равно они контактируют в раздевалках с теми, кто еще без заслуг, водительских прав и с жетонами на метро в кармане. Можно, конечно, поправить пенсне и умным голосом вещать о том, что нужно страховаться. Но отказываться от радостей жизни и поздравления подруг готовы не все. Каждый выбирает сам. В конце концов, вряд ли Анна Щербакова снялась с «Гран-при», придя утром к Тутберидзе с тусовки в модном клубе.

Татьяна Тарасова банкеты жестко раскритиковала. Но при этом, по мнению видного члена тренерского совета, шоу маст гоу он, то есть сезон должен продолжаться:

— Подстраивать соревнования под состояние здоровья спортсменов — это не профессионально. С какой стати надо что-то отменять? Пускай спортсмены и тренеры не ходят на банкеты, пусть сидят в номерах или отдыхают дома, готовятся к следующим турнирам, — сказала заслуженный тренер «Р-Спорт».

Алиев в микст-зоне после «Гран-при», отвечая на вопрос «СЭ» о критике объятий и поцелуев с тренерами без масок, тоже представил свою позицию однозначно. И романтично:

— Обниматься и целоваться нельзя? Ну что мне теперь, девушку не целовать свою, что ли? Я бы прям сейчас ее поцеловал. Если бы она у меня была.

Ничего такого в этом нет — пожать руку тем, кто по сути твоя семья. Это эмоции, как без них? Не вижу ничего плохого, это обыденно, — это слова Дмитрия.

Любишь целоваться — люби и еду под дверь возить.

Инстаграм Алены Леоновой. Фото Instagram

Туктамышеву преследует карма

Гораздо важнее время, на которое выпала болезнь. По сути, прологом к чемпионату России станет сеанс игры в русскую рулетку. Заболеешь за две недели до старта — проиграл все. Алиев и Туктамышева теоретически еще успеют вернуться. Мы не знаем, сколько они болеют. Алиев, по словам Мишина, вроде бы уже давно, по всей вероятности — около недели. Туктамышева, если заболела только сейчас и болеет бессимптомно, может вернуться на каток 17 декабря. До старта главного турнира года будет семь дней.

Учитывая травму Елизаветы (кстати, воспаление тех же легких) год назад прямо перед чемпионатом России, невольно задумаешься о нелегкой карме. Ведь расклад на этот чемпионат примерно так же прозрачен, как и на прошлый. Только год назад Туктамышева и Медведева боролись за бронзу с Трусовой, а теперь Туктамышева в одиночестве старается обогнать Косторную. С учетом юниорок это борьба за четвертое или даже пятое место, но важнее статус сборной. И потеря соревновательной практики на две недели — удар по четверному тулупу и подарок для Алены. Если, конечно, та сама удержит здоровье в сохранности.

Касательно отбора на сам чемпионат — Туктамышева даже формально вряд ли потеряет путевку на турнир в Челябинске. С 14 очками она идет на 11-м месте в Кубке, ее могут обогнать Камила Султанмагомедова и даже Ксения Цибинова с Анастасией Таракановой. Добирать в топ-18 и давать wild card Лизе вряд ли потребуется.

У Алиева ситуация посложнее, но, чтобы выкинуть его из топ-18, тоже нужно чудо. Он 12-й, следом в таблице с одним этапом в запасе идут Петр Гуменник, Егор Мурашов, Егор Рухин и Алексей Ерохов. И если 8 очков Владислава Катичева еще вполне реальны, то для подиума Никиты Вахрушева из Ленинградской области нужна, наверное, прописка в этой области всех членов судейской коллегии.

Фигурный иммунитет

Фигурное катание бодрыми шагами движется к коллективному иммунитету. Мы ничего не знаем о том, что происходит в молчаливом «Хрустальном», хотя, судя по пневмонии Щербаковой и «простуде» Медведевой, вспышка болезней была и там. Через коронавирус прошли топ-парники и многие танцоры. И наверняка список снявшихся с пятого этапа Кубка еще расширится. Успеют ли все из тех, кто восстанавливает легкие, к чемпионату России, тоже непонятно. И вообще — стоит ли игра свеч? Выступление после пневмонии — не меньшая угроза здоровью, чем четверные в 15 лет, из-за которых кому-то хочется поднять минимальный возраст.

Россия долгое время оставалась последней, кто бился за сезон и продолжает его проводить практически в полном объеме. Позиция «не подстраивать календарь под спортсменов» абсолютно справедлива. Но сейчас, кажется, мы максимально близко подошли к точке, когда спортсмены могут сами подстроить его под себя, не спрашивая устроителей.