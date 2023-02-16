«Роман не чувствовал себя плохо, только немного кашлял». Супруга и врачи Костомарова впервые рассказали о состоянии спортсмена

Те, кто сопереживает олимпийскому чемпиону, наконец могут довольствоваться не только слухами.

Состояние госпитализированного Романа Костомарова по-прежнему вызывает беспокойство у общественности. Особенно на фоне того, что в СМИ время от времени появляется очень противоречивая информация. Все это приводит в ужас близких фигуриста, у которых и без того сейчас очень тяжелый период. Возможно, поэтому супруга олимпийского чемпиона, Оксана Домнина, прервала молчание и впервые высказалась о болезни мужа.

Также подробности о ходе лечения рассказали Денис Проценко, главный врач клиники «Коммунарка», где проходит лечение фигурист, и один из специалистов, который также занимается здоровьем спортсмена — директор НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения России Сергей Царенко.

Избежать ампутации было невозможно

Ранее «СЭ» также стали известны некоторые подробности лечения Костомарова, который с 10 января находится в больнице. Пневмония вызвала многочисленные осложнения, которые вынудили прибегнуть к хирургическому вмешательству. Однако некоторые специалисты усомнились в необходимости ампутации конечностей и других ошибках при лечении.

Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, некроз у Костомарова начался очень быстро — это произошло еще в период, когда Роман был подключен к аппарату ИВЛ. Брать его в операционную сразу было бы губительно. Поэтому, по словам собеседника «СЭ», выбирается другая тактика лечения — немного остановить некроз, и только после этого оперировать, если человека признают готовым к хирургическому вмешательству.

«При виде черного цвета части пальца никто не будет тащить его отрезать сразу», — сказал источник. Все другие возможные варианты лечения врачи постарались применить, но избежать ампутации конечностей было невозможно. На данный момент Костомарову пришлось ампутировать кисти рук и одну из стоп, другая зачищена.

Для фигуристов это рядовая ситуация

Однако вся информация, которая идет от источников «СЭ» и других изданий, несет неофициальный характер. Вероятно, именно поэтому супруга Романа наконец приняла решение прокомментировать состояние своего мужа. В частности, Оксана Домнина рассказал, что у Костомарова в самом начале болезни из симптомов был только кашель.

«Мне сейчас очень сложно и на самом деле хотелось бы максимально абстрагироваться от всего, что происходит в прессе. Потому что не считала правильным и нужным что-либо комментировать в такой момент. Но наши с Романом близкие люди, наши родные читают все это и приходят в ужас от того, что пишут. Поэтому я расскажу, как все было.

Роман не чувствовал себя плохо, а единственным симптомом был небольшой кашель, появившийся в начале января. Я не считаю это чем-то ненормальным, мы, спортсмены, всегда работаем, даже если у нас поднялась температура — пока есть силы. Могу сказать про себя: 30 декабря я лежала с температурой 39, а через день уже выступала, для фигуристов это рядовая ситуация", — рассказала Домнина aif.ru.

Также Оксана отметила, что ее муж был в критическом состоянии. Однако врачам удалось стабилизировать его.

«О последствиях, которые могут быть, мы всё знали и понимали с самого начала. Когда Роман заболел, был собран консилиум самых лучших врачей. У мужа было очень тяжелое, сложное состояние, все показатели зашкаливали, это фактически были цифры, с которыми не живут и не выживают. А муж заново родился, и то, что он сейчас с нами — это огромное чудо и заслуга врачей, и огромное счастье, и это самое важное для нас.

Когда Роман поправится — а это обязательно будет! — и найдет в себе силы говорить о пережитом, он обязательно все расскажет сам. Давайте мы дадим врачам спокойно работать, а Роману пожелаем скорейшего выздоровления. Очень хочется сказать всем спасибо большое. И давайте молиться дальше о том, чтобы Роман как можно скорее выздоровел, принял всю ситуацию и жил полноценной жизнью дальше", — добавила Домнина.

Роман Костомаров. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Текущая тактика лечения является единственно возможной

Сергей Царенко, специалист, который также был подключен к процессу лечения олимпийского чемпиона, объяснил, что было несколько консилиумов врачей, в ходе которых определялись дальнейшие действия и тактика.

«К концу первых суток пребывания пациента в Коммунарке я и несколько других специалистов, занимающихся дыхательной недостаточностью, были подключены к лечению Романа Костомарова. Вся тактика, которая сейчас применяется, является единственно возможной. К сожалению, это привело к вынужденным хирургическим вмешательствам. Тактика лечения оптимальная, но она, как и любая другая, имеет свою цену.

Есть явная положительная динамика с точки зрения купирования (снижения степени) дыхательной и почечной недостаточности. Не все угрозы еще сняты, но есть серьезный шанс, что пациент выживет. Было несколько консилиумов, я принимал участие в шести, ежедневно, ситуация была критическая. На консилиумах вырабатывается коллегиальная тактика и было полное понимание тяжести состояния пациента, причин, которые к этому привели", — сказал Царенко ТАСС.

Специалист отметил, что применение аппарата искусственной вентиляции легких было необходимо в ходе лечения Костомарова, как и ЭКМО. Но этот метод является агрессивной инвазивной методикой, которая несет свой потенциал осложнений.

«И неважно, вызвана ли она ковидом или гриппом, как в данном случае, а также любыми другими возможными причинами. На каком-то этапе, если к пациенту не применить искусственную вентиляцию легких, то он умрет, когда иные способы подачи кислорода не срабатывают. ИВЛ — это протез, который нужен, чтобы больной продержался, пока основной процесс в легких не будет иметь обратное развитие, например, как при ковиде, не будут использованы иммуносупрессивные препараты, моноклональные антитела, до этого момента проводится искусственная вентиляция легких.

Применяя подобное лечение, мы порождаем новые проблемы. К сожалению, при применении ЭКМО могут развиться микроциркуляторные нарушения. Как правило, это происходит на кончиках пальцев рук, ног, бывает и на ушах. И это ведет к некрозу. И есть риск того, что поражения могут касаться не только указанных областей, но и пойти дальше. Такая ситуация встречается не всегда, но возможна", — добавил специалист.

Оксана Домнина и Роман Костомаров. Фото Global Look Press

Последние несколько суток Роман дышит самостоятельно

Также о процессе лечения олимпийского чемпиона высказался Денис Проценко, который возглавляет команду медиков, занимающихся лечением Костомарова. Он заявил, что состояние Романа после госпитализации стремительно ухудшалось.

«В начале января, на пятые сутки болезни, с высокой температурой и в стремительно ухудшающемся состоянии Роман был госпитализирован в одну из московских больниц. Несмотря на интенсивную терапию, в реанимации его состояние прогрессивно ухудшалось. И уже через пять часов было понятно, что лишь искусственная вентиляция легких может справиться с таким тотальным поражением легких, вызванным вирусно-бактериальной инфекцией.

Бактерия, которая была выявлена при поступлении, уже тогда давала нам сигналы, что течение болезни будет очень тяжелым, что оно будет протекать с некрозами и некротическим поражением подкожной клетчатки и мышц. Еще через час было понятно, что без более интенсивных методов лечения здесь не справиться. Что может быть более интенсивным? Это экстрокорпоральная мембранная оксигенация легких (ЭКМО). Поражение легочной ткани было тотальным — даже ИВЛ не позволяла нам поддерживать уровень кислорода на достаточном уровне", — сказал Проценко aif.ru.

Главный врач клиники также объяснил, почему фигуриста перевели именно в «Коммунарку». А также сообщил последние подробности о текущем состоянии Костомарова.

«В Коммунарке находится один из московских центров ЭКМО, с высокими компетенциями докторов и медицинских сестер. За два года пандемии мы приобрели колоссальный опыт в ведении подобных случаев. Мы понимали, что методики, которыми мы спасаем жизнь, имеют те или иные возможные осложнения, которые в перспективе могут потребовать хириргической коррекции.

Последние 48 часов органная дисфункция начала разрешаться. У него начинает восстанавливаться работа функции почек. Хотя была тяжелая полиорганная недостаточность с полной анурией — отсутствием мочевыводящей функции почек. Были проблемы с легкими, с работой сердца. При такой тяжелой инфекции фактически нет органов, которые бы не были вовлечены в этот процесс. И нам очень хочется верить, что такая динамика сохранится, но делать какие-либо прогнозы невозможно. Последние несколько суток Роман дышит самостоятельно, но мы осознаем, что ситуация может меняться", — отметил Проценко.

«СЭ» желает Роману Костомарову скорейшего выздоровления!