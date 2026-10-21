Фигурное катание
Новости
Олимпиада Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Фигурное катание
Алина Горбачева: комментарий российской фигуристки после победы на турнире «челленджер» в Будапеште

Горбачева — о победе на «челленджере» в Будапеште: «Смешанные ощущения — не все получилось в произвольной программе»

Алексей Михайлов

Фигуристка Алина Горбачева прокомментировала свою победу на «челленджере» Budapest Trophy в Будапеште.

В Венгрии ученица Софьи Федченко завоевала золото, набрав 203,35 балла за две программы, однако этого не хватило, чтобы подняться выше в рейтинге запасных на этапах Гран-при.

«С одной стороны, я очень рада, что победила и справилась с короткой программой. С другой — в произвольной не все получилось, и я не смогла набрать нужное количество баллов, чтобы занять более высокое место в рейтинге запасных на этапах Гран-при Международного союза конькобежцев. Поэтому ощущения смешанные.

Меня встретили очень тепло, громко поддерживали после проката. Было очень приятно. Атмосфера не показалась мне необычной — в последние годы я часто тренировалась за границей и лично знакома со многими девочками, которые выступали», — сказала Горбачева «Спорту День за Днем».

Алина Горбачева.Горбачева не смогла догнать Петросян. Кто сейчас лучший после Трусовой в сборной России?

Восстановление после травмы, по словам Горбачевой, пока мешает выполнять ультра-си: для сложных элементов нужна определенная форма, которую она набирает.

Победительница турнира также сообщила, что планирует выступить на российских этапах Гран-при — в Красноярске и Омске.

Турнир в Будапеште стал для Горбачевой дебютным в международной серии «челленджер».

Александра Трусова, Илья Малинин, Гийом Сизерон и&nbsp;Лоранс Фурнье-Бодри.Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2026/2027: основная информация об этапах серии

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Источник: «Спорт День за Днем»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Алина Горбачева
Фигурное катание
Читайте также
«Это многое значит». Кучеров забрал рекорд бомбардиров «Тампы»
Дикиджи выиграл и сообщил о проблемах со сном, Гуменник рассказал об увлечении мотоциклами. Что произошло на Гран-при в Санкт-Петербурге
Петр Ян победил Двалишвили и защитил пояс чемпиона UFC
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Радионова об участии Трусовой в этапе Гран-при ISU: «У нее будет минимум призовое место, а максимум — золото»

Финка Кархунен снялась с этапа Гран-при в Канаде. Ее могут заменить Трусова, Петросян или Горбачева
Новости
RSS RSS
Все новости