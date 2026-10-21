Горбачева — о победе на «челленджере» в Будапеште: «Смешанные ощущения — не все получилось в произвольной программе»

Фигуристка Алина Горбачева прокомментировала свою победу на «челленджере» Budapest Trophy в Будапеште.

В Венгрии ученица Софьи Федченко завоевала золото, набрав 203,35 балла за две программы, однако этого не хватило, чтобы подняться выше в рейтинге запасных на этапах Гран-при.

«С одной стороны, я очень рада, что победила и справилась с короткой программой. С другой — в произвольной не все получилось, и я не смогла набрать нужное количество баллов, чтобы занять более высокое место в рейтинге запасных на этапах Гран-при Международного союза конькобежцев. Поэтому ощущения смешанные.

Меня встретили очень тепло, громко поддерживали после проката. Было очень приятно. Атмосфера не показалась мне необычной — в последние годы я часто тренировалась за границей и лично знакома со многими девочками, которые выступали», — сказала Горбачева «Спорту День за Днем».

Восстановление после травмы, по словам Горбачевой, пока мешает выполнять ультра-си: для сложных элементов нужна определенная форма, которую она набирает.

Победительница турнира также сообщила, что планирует выступить на российских этапах Гран-при — в Красноярске и Омске.

Турнир в Будапеште стал для Горбачевой дебютным в международной серии «челленджер».

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