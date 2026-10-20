Фигуристы из 20 стран завоевали медали юниорского Гран-при ISU — это рекорд серии

Медали этапов юниорского Гран-при ISU сезона-2026/27 получили представители 20 стран. Международный союз конькобежцев назвал этот показатель рекордным за историю серии.

Серия завершилась 10 октября турниром в польском Гданьске. Всего состоялись семь этапов в семи странах, на которых выступили 413 фигуристов и спортивных дуэтов, представлявших 70 стран. Согласно данным в официальном обзоре ISU, медали выиграли спортсмены из 20 стран, причем фигуристы из 13 стран получили хотя бы одно золото.

На заключительном этапе в Гданьске первую в истории Испании золотую медаль юниорского Гран-при в парном катании завоевали Анита Мапелли и Ноа Кесада Грау. По сумме короткой и произвольной программ они набрали 166,81 балла. В мужском одиночном катании победил бельгиец Денис Круглов — 228,64 балла. Он стал первым представителем Бельгии за 25 лет, выигравшим этап серии после Кевина ван дер Перрена в 2001 году.

Среди участников, отобравшихся в финал, есть российские фигуристы в нейтральном статусе. Лев Лазарев и София Дзепка возглавили зачеты одиночников, набрав по 30 очков благодаря двум победам. В спортивных парах Полина Шешелева и Егор Карнаухов набрали 28 очков, а в танцах на льду Мария Фефелова и Артем Валов — 30. Этот дуэт единственным среди танцоров выиграл два этапа.

Финал юниорского Гран-при пройдет с 10 по 13 декабря в китайском Чунцине. В каждой из четырех дисциплин выступят по шесть участников или дуэтов, прошедших отбор по результатам серии.