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2-й этап Гран-при России по фигурному катанию: предварительный состав участников

Гуменник и Дикиджи вошли в предварительный состав участников второго этапа Гран-при России

Алина Савинова

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила предварительный состав участников 2-го этапа Гран-при страны.

Соревнования состоятся с 24 по 25 октября в Санкт-Петербурге.

Предварительный список участников этапа:

Женщины: Мария Захарова, Дина Хуснутдинова, Агата Петрова, Вероника Яметова, Злата Буря, Арина Кудлай, Диана Евлахина, Мария Артемова, Мария Лабутина, Мария Котова, Милана Лебедева, Любовь Рубцова.

Мужчины: Петр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Лев Лазарев, Арсений Федотов, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Дмитрий Шелковников, Даниил Постарнаков, Никита Сарновский, Илья Строганов, Артур Даниелян, Артемий Маринин.

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, София Касинс/Александр Брегей, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Ева Хмелькова/Владислав Антонышев, Юлия Филимонова/Андрей Шадерков, Анна Ляшенко/Петр Алексеенко, Екатерина Гейниш/Андрей Рудь.

Танцы на льду: Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Анна Щербакова/Егор Гончаров, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Василиса Григорьева/Евгений Артющенко, Анна Смирнова/ Богдан Шамков, Александра Прокопец/Александр Васькович, Ольга Федорова/Павел Драко, Софья Тютюнина/Матвей Грачев.

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Источник: https://t.me/ruskating/7439
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