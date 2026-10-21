Мишин: «Семененко не успеет сделать визу в Канаду, но есть надежда, что получится поехать в Финляндию»
Российский фигурист Евгений Семененко не успеет на этап Гран-при Международного союза конькобежцев в Канаду из-за визы, зато может получить приглашение на этап в Финляндии. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Алексей Мишин.
«Евгений может получить приглашение на второй этап, но не успеет сделать визу в Канаду. Есть надежда, что получится поехать в Финляндию», — сказал Мишин.
Этап Гран-при в Канаде пройдет с 30 октября по 1 ноября, в Финляндии — с 20 по 21 ноября.
Семененко — двукратный чемпион России. Также фигурист становился серебряным и бронзовым призером национальных первенств.
Источник: ТАСС
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