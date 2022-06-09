Трусова в Рязани: Кондратюк обнял, фанаты штурмовали служебный вход

Как прошло шоу «Союз чемпионов» Евгения Плющенко в родном городе серебряного призера Олимпиады.

Трусова в Рязани — ну какая афиша в фигурном катании может быть круче? Аншлаг, прорывы в раздевалку, букеты размером с плюшевых медведей и наоборот — все это должно было стать неотъемлемой частью программы в 2700-местном дворце «Олимпийский», где юная Александра начинала свой путь в фигурном катании. Иногда они возвращаются, как говорится. С такой поддержкой, которая есть сейчас у Трусовой, она легко и мэром Рязани может стать или хотя бы местным министром спорта. На ее совещаниях чиновники научатся прыгать до потолка и вылетать из кабинета в четыре оборота минимум. А вот символ город, грибы с глазами, мог бы и пострадать...

Будущее Трусовой остается туманным

Правда, последнее время вокруг Трусовой сосуществуют две темы. Вернее, одна тема и один человек. Тему зовут «будущее». Судя по тому, что слышу я, Саша карьеру продолжит. Следующий челлендж — спрогнозировать, у кого именно. Но выиграть в эту игру — все равно что угадать мелодию без нот или курс доллара через полгода. Все равно окажешься слабым звеном. Но все чаще в разговорах фанатов фигурирует Светлана Соколовская.

А человек — это Марк Кондратюк. Вот и на этот раз шоу превратилось в слежение за тем, как эти звезды располагаются на звездном небе в каждый момент времени. Поцелуев не было, нет. Но после проката Саши Марк, который отсмотрел его на скамейке у борта, девушку приобнял.

В начальном номере они стояли друг подле друга. И конечно, любое совместное действие порождало лавину мемов и забавных видео, восклицаний «Трусотюк канон» и «оаоаоаоа» (это непереводимый язык целого движения, которое следит за отношениями двух фигуристов).

Кондратюк, кстати, совсем недавно принял присягу и вернулся из армии, службу в которой проходил в усеченном варианте. Выступал, правда, не под «Сектор Газа», а под Владимира Высоцкого — и показал чистые четверные. Трусова в образе Фриды тоже была чиста. Каждое ее действие вызывало экстаз на трибунах, и она на шоу Плющенко была главной героиней.

Косторная выступила под Билана

А в перерыве, судя по видео в соцсетях, фанаты, вооружившись телефонами, даже попытались прорваться в служебный вход, чтобы воочию понаблюдать за своим кумиром (или кумиркой?). До шоу Саше преподнесли большой букет, который она еле взяла в руки. Вполне мог сравниться с тем, что показала в одной соцсети Анна Щербакова.

Пост Анны Щербаковой.

Хотя заглянули в Рязань и другие звезды. Помимо собственно Евгения Плющенко и ведущей Яны Рудковской, приехал Дима Билан. И под его вокал выступила Алена Косторная. Чемпионка Европы — под победную песню на Евровидении Believe Me. Символизм! Ну что, стала известна программа чемпионки Европы в новом сезоне?

Королеве четверных — на легкую атлетику и новое шоу

Но сейчас график у Трусовой, пожалуй, даже плотнее билановского. Уже в четверг в 10:40 ей предстоит выйти на легкоатлетический манеж в Москве и принять участие в юниорских соревнованиях Всероссийской федерации легкой атлетики в прыжках в длину. А вечером — снова шоу, на «ВТБ-Арене» в Москве.

И все же хорошо, что в этом году шоу больших мастеров заглядывает не только в Москву и Петербург, но и крупные региональные города. В конце концов, миллионников у нас по последним подсчетам 16, а городов населением от 100 тысяч — 152. И живущие в них десятки миллионов россиян тоже заслужили кусочек шоу.