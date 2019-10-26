Владимир Морозов: «Короткая программа была неплохой, но мы допустили одну большую ошибку»

Российский фигурист Владимир Морозов прокомментировал свой прокат в короткой программе на «Гран-при» Канады. Они в паре с Евгенией Тарасовой набрали 73,57 балла.

— В общем, короткая программа была неплохой, но мы допустили одну большую ошибку, поэтому не очень довольны, — приводит официальный сайт ISU слова Морозова. — Но мы продолжим упорно работать и вернемся с новым мышлением завтра.

Произвольная программа у пар состоится 27 октября и начнется в 2.00 по московскому времени.