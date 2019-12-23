Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев поделился мнением о большом количестве четверных прыжков в женском одиночном катании.

— Слово «засилье» — не из того ряда, — цитирует Писеева «Российская газета». — В женском одиночном катании присутствие четверных прыжков пока является эксклюзивом, который для подавляющего большинства спортсменок — недосягаемая мечта. Эра четверных прыжков в женском одиночном катании могла наступить намного раньше. Японская спортсменка Мики Андо впервые исполнила четверной сальхов на соревнованиях в 2002 году. Уже через год, во время NHK Trophy, я был на одной «домашней» тренировке японских спортсменов, где увидел несколько очень удачных попыток исполнения четверных прыжков у двух девочек. Ирина Слуцкая, которая на тот период уже задумывалась об окончании спортивной карьеры, стоя за бортом, обронила фразу: «Как же я вовремя все успела...». Представьте себе, сколько лет прошло, прежде чем мы стали свидетелями такого значительного качественного скачка. Я совсем не уверен, что это явление в ближайшем будущем станет для нас постоянной составляющей соревнований среди женщин.