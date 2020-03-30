У олимпийского чемпиона Васильева обнаружен коронавирус

60-летний чемпион мира, Европы и Олимпийских игр Олег Васильев заболел коронавирусом, сообщает Telegram-канал Mash.

Он обратился за помощью после возвращения жены и дочери из Швейцарии. Медики взяли анализы у всей семьи. У Васильева и второго ребенка (сына жены) они оказались положительными.

Сейчас Васильевы сдали еще один тест, результатов ждут дома.

В общей сложности по всему миру было зафиксировано 723 740 случаев заболевания COVID-19. Умерли 34 018 человек, выздоровели — 152 042. Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в США (143 025), Италии (97 689) и Китае (82 152). Наибольшее количество умерших от коронавируса — в Италии (10 779), Испании (6 803) и Китае (3 186).

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