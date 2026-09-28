Семененко стал первым запасным на этапы Гран-при ISU
Российский фигурист Евгений Семененко стал первым в списке запасных на этапы Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU), сообщает пресс-служба организации.
Вторым запасным стал Владислав Дикиджи, третьим — Петр Гуменник.
Ранее Семененко выиграл Мемориал Ондрея Непелы в Словакии. За две программы 23-летний россиянин набрал 292,09 балла: 101,16 за короткую и 190,93 за произвольную. Семененко — двукратный чемпион России, серебряный и бронзовый призер национальных первенств.
Этапы Гран-при ISU в сезоне-2026/27 пройдут с 23 октября по 13 декабря. Российские фигуристы допущены к международным соревнованиям в нейтральном статусе.
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