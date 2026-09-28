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Российский фигурист Евгений Семененко стал первым запасным на этапы Гран-при ISU

Семененко стал первым запасным на этапы Гран-при ISU

Руслан Минаев

Российский фигурист Евгений Семененко стал первым в списке запасных на этапы Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU), сообщает пресс-служба организации.

Вторым запасным стал Владислав Дикиджи, третьим — Петр Гуменник.

Ранее Семененко выиграл Мемориал Ондрея Непелы в Словакии. За две программы 23-летний россиянин набрал 292,09 балла: 101,16 за короткую и 190,93 за произвольную. Семененко — двукратный чемпион России, серебряный и бронзовый призер национальных первенств.

Этапы Гран-при ISU в сезоне-2026/27 пройдут с 23 октября по 13 декабря. Российские фигуристы допущены к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

Евгений Семененко.Спасибо, Женя! Наш фигурист обыграл олимпийского чемпиона

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Владислав Дикиджи
Евгений Семененко
Петр Гуменник
Фигурное катание
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