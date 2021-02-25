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Тутберидзе поблагодарила Тарасову за помощь в подготовке дочери

21:20
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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе выразила благодарность другому известному тренеру Татьяне Тарасовой за помощь в подготовке ее дочери Дианы Дэвис. Сообщение опубликовано в Instagram 25 февраля.

Тарасова посетила тренировку Дэвис, выступающей с Глебом Смолкиным в танцевальном дуэте.

«Спасибо огромное Татьяне Анатольевне за неоценимую помощь в подготовке, за драгоценные и авторитетные советы», — написал Тутберидзе. Также она опубликовала совместные фотографии.

73-летняя Татьяна Тарасова — заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CLuPrD1pcwr/

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