Тутберидзе поблагодарила Тарасову за помощь в подготовке дочери

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе выразила благодарность другому известному тренеру Татьяне Тарасовой за помощь в подготовке ее дочери Дианы Дэвис. Сообщение опубликовано в Instagram 25 февраля.

Тарасова посетила тренировку Дэвис, выступающей с Глебом Смолкиным в танцевальном дуэте.

«Спасибо огромное Татьяне Анатольевне за неоценимую помощь в подготовке, за драгоценные и авторитетные советы», — написал Тутберидзе. Также она опубликовала совместные фотографии.

73-летняя Татьяна Тарасова — заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.