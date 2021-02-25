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«Хорошо у вас!» Тарасова посетила тренировку команды Тутберидзе

20:59
Этери Тутберидзе и Татьяна Тарасова (в центре). Фото Instagram
Этери Тутберидзе и Татьяна Тарасова (в центре). Фото Instagram
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова посетила тренировку команды Этери Тутберидзе.

«Очень рада, Этери, быть у тебя на тренировке. Хорошо, что Игорь Шпильбанд приехал с детьми, с Дианой и Глебом. Прекрасно катаются, интересные программы. С удовольствием повидала твоих замечательных девочек. Рада, что у всех есть новые элементы. Хорошо у вас!» — написала Тарасова в Instagram.

Публикация от Tatiana Tarasova (@t.a.tarasova)

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