«Хорошо у вас!» Тарасова посетила тренировку команды Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова посетила тренировку команды Этери Тутберидзе.

«Очень рада, Этери, быть у тебя на тренировке. Хорошо, что Игорь Шпильбанд приехал с детьми, с Дианой и Глебом. Прекрасно катаются, интересные программы. С удовольствием повидала твоих замечательных девочек. Рада, что у всех есть новые элементы. Хорошо у вас!» — написала Тарасова в Instagram.