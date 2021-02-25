Туктамышева рассказала о сомнениях перед фотосессией для журнала Maxim

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о том, как согласилась на фотосессию для мужского журнала Maxim.

«Maxim предложил мне сняться, главный редактор написал агенту. Было очень приятно, потому что не мы искали, а меня выбрали — и сразу на обложку. Первые эмоции: «Вау, меня пригласили!». Причем я давно думала, если позовут сниматься для журнала Maxim — соглашусь. Всегда была такая идея. Естественно, я обговаривала все с Алексеем Николаевичем (Мишиным — прим. «СЭ»)», — сказала Туктамышева в подкасте Ice Room.

Фигуристка рассказала о том, как проходила фотосъемка.

«У меня были сомнения, стоит ли это делать — все-таки это очень компрометирующая съемка. Обговорили это с агентом, решили сделать ее не такой пошлой, решили, что сделаем красиво. Смотрю на фотографии, которые мне прислали — безумно нравится. Во время съемок мне было очень комфортно. Для девушек нужно создавать определенную атмосферу, чтобы они не сковывались, не стеснялись. Настроение будет отображаться на фотографиях. Очень классные гримеры, костюмеры, фотограф попался потрясающий — он красиво выставлял свет, это было как искусство», — добавила Туктамышева.

25 февраля стало известно, что Туктамышева приняла участие в фотосессии для мартовского номера журнала Maxim. Ее фото попало на обложку выпуска.