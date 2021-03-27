Российский фигурист Ходыкин заявил, что падения японки Кихиры не обесценивают успех сборной России на ЧМ

Призер чемпионата Европы 2020 Денис Ходыкин, который выступает в парном катании с Дарьей Павлюченко, в прямом эфире «СЭ» прокомментировал неудачное выступление японки Рики Кихиры на чемпионате мира 2021 в шведском Стокгольме. Кихира занимала второе место после короткой программы, после чего завалила произвольную программу и стала шестой.

«Падения Кихиры никак не обесценивают успех наших девочек. Ты же работаешь, трудишься, каждая из наших наработала свою медаль своим тяжелым трудом. Ты работал и выдал свой прокат, соперник наработал и выдал свой. У многих не получилось, у Кихиры в том числе не получилось. Но у всех были равные условия», — сказал Ходыкин.

«Кихира очень поменялась после короткой программы, где она блистала. Для меня это очень удивительно, поскольку в произвольной она словно смешалась с толпой одноликих программ неизвестных девочек. Говорить о том, что она уже все, должна заканчивать не стоит. Про Лизу Туктамышеву сколько раз можно было говорить о том, что она все. Может быть, Кихире было сложно после успеха в произвольной. То, что один день между прокатами был перерыва — для кого-то это проще, кому-то наоборот сложнее. Бывает такое, что после успеха спортсмен перегорел. Многое зависит от проката короткой, если выступил неудачно можно забыться, прийти в себя и здорово выступить. А если откатал хорошо, и даже ты первый, то наоборот сложнее. Лучше бы на кураже вышел, тут же откатал и все. А так начинаешь думать лишнего, появляется много ненужных мыслей, — добавила чемпионка Универсиады 2019 Бетина Попова.

Напомним, что первое место на ЧМ-2021 заняла Анна Щербакова, второй стала Елизавета Туктамышева, третьей — Александра Трусова.

(Рустам Имамов)