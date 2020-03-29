Туктамышева рассказала, что бы посоветовала себе в 18 лет

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева в интервью «СЭ» призналась, что посоветовала бы самой себе по окончании победного сезона-2014/15 в 18 лет.

— Сейчас то можете однозначно сказать: чего не хватило, чтобы продолжить побеждать?

— Я слишком много взвалила на свои плечи, хотела развиваться дальше, а нужно было просто взять какой-то отдых. В итоге вместо развития получился один регресс. Все это пошло от головы.

— Что бы вы нынешняя посоветовали той Лизе пятилетней давности?

— Не переусердствуй, относись к происходящему спокойнее, пусти все на самотек и будет все нормально. (Екатерина Беспалова)

Полностью интервью Туктамышевой — здесь