Туктамышева показала часть хореографии нового номера
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала часть хореографии для своей новой произвольной программы.
Ранее спортсменка предложила своим подписчикам поучаствовать в работе над номером.
— Ура! Мы собрали большую часть номера и уже скоро покажем итог, — написала Туктамышева в Instagram. — А сейчас предлагаю вам принять непосредственное участие и потанцевать вместе со мной. Разучивайте любую из предложенных связок или сразу обе, записывайте свои видео.
Ура! Мы собрали большую часть номера и уже скоро покажем итог. А сейчас предлагаю вам принять непосредственное участие и потанцевать вместе со мной. Разучивайте любую из предложенных связок или сразу обе, записывайте свои видео. ? Выкладывайте в сторис или пост, обязательно отмечайте @liza_tuktik @smekalove @madcompany_smekalove ? Чтобы мы могли отследить и выложить ваши видео в своих аккаунтах. ? Самые-самые крутые видео попадут в финальный видеоролик проекта и исполнители получат специальные призы от меня и от хореографа Юрия Смекалова. ? Ждём ваши видео до 7.04 до 14:00. ? Поддержите нашу идею и присоединяйтесь к процессу создания нового номера! ? ??