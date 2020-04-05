Туктамышева показала часть хореографии нового номера

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала часть хореографии для своей новой произвольной программы.

Ранее спортсменка предложила своим подписчикам поучаствовать в работе над номером.

— Ура! Мы собрали большую часть номера и уже скоро покажем итог, — написала Туктамышева в Instagram. — А сейчас предлагаю вам принять непосредственное участие и потанцевать вместе со мной. Разучивайте любую из предложенных связок или сразу обе, записывайте свои видео.