Туктамышева поставит новую произвольную программу в формате реалити-шоу

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева решила оригинальным способом подобрать хореографию для своей новой произвольной программы.

— Хотите вместе со мной заниматься подготовкой нового номера для следующего сезона? Попробуем, соблюдая все правила безопасности и не выходя из дома, создать хореографию для моей произвольной программы, которую, вероятно, вы увидите уже в новом сезоне, — написала Туктамышева.

— Это будет Insta-сериал, героями которого станете и вы, потому что сможете участвовать в наших обсуждениях и влиять на результат работы над номером.

Фигуристка отметила, что проведет серию прямых эфиров, в которых продемонстрирует новую хореографию (4 апреля), а 6 апреля проведет премьеру новой постановки. В проекте также примет участие постановщик короткой программы Туктамышевой в сезоне-2014/15 Юрий Смекалов, с которой она выиграла чемпионат мира.