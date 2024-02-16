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16 февраля, 08:20

Тренер Свинин — о судействе: «Можно получить высокие баллы — приятно. Но гораздо больнее потом будет падать»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Тренеры Александр Свинин и Ирина Жук в интервью «СЭ» поделились мнением о судействе в танцах на льду на российских внутренних стартах и о допустимости сравнений оценок на российских и международных соревнованиях.

«Если говорить о мировом уровне, то это наивные сравнения. Может, в будущем мы придем уже к этому, появятся какие-то огромные экраны, и мы будем онлайн выступать все вместе, хотя находимся в разных странах. Во время ковида были такие идеи. Но в танцах важны живые впечатления. В одиночном можно набрать набор прыжков, и даже если ты не так хорошо скользишь, за счет техники ты обеспечиваешь себе результат.
Надо ставить то, что пара заслуживает. Как откатали, так и оценивать. Конечно, можно получить высокие баллы на каких-то соревнованиях, будет приятно. Но гораздо больнее потом будет падать вниз. Так что лучше спокойнее прогрессировать», — сказал Свинин.

«Сравнивать нужно только тех, кто на одном льду. На расстоянии это все лукавство», — добавила Жук.

Ранее дуэты Александра Степанова/Иван Букин и Елизавета Худайбердиева/Егор Базин установили неофициальные мировые рекорды на внутренних стартах.

Александр Свинин и&nbsp;Ирина Жук. «Людям нечем заняться — вот и идет беготня между тренерами и партнерами». Тренеры Жук и Свинин — о реалиях в эпоху изоляции

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