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16 февраля, 08:05

Тренер Ирина Жук — о распаде танцевальных пар: «Непонятно, куда люди бегут и чего хотят. Нечем заняться?»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Тренер Ирина Жук в интервью «СЭ» поделилась мнением о массовом распаде танцевальных дуэтов в России после сезона-2021/22.

«Из-за того, что мы закрыты от международного спорта, начинается ненужная совершенно беготня между тренерами, разваливание пар... Ни к чему хорошему это, естественно, не ведет, но постепенно ситуация устаканивается. Сейчас из юниорской сборной придут хорошие ребята, так что на месте ничего не стоит. Жизнь полосатая, в танцах был определенный кризис, но сейчас все налаживается, и о провале я бы не говорила. Все делают что-то интересное.
Можно слепить пару и из взрослых людей и достаточно быстро добиться скатанности, достичь результата. Другое дело, если такие телодвижения идут не раз и не два, а без конца. Тогда непонятно, чего уже люди хотят и куда бегут. У меня один ответ: не было стартов и людям нечем было заняться. Конечно, лучше кататься вместе с тем, кого ты уже знаешь хорошо, те же Саша с Ваней больше 16 лет вместе», — сказала Жук.

За последние два сезона в российских танцах на льду распалось не менее 20 дуэтов.

Александр Свинин и&nbsp;Ирина Жук. «Людям нечем заняться — вот и идет беготня между тренерами и партнерами». Тренеры Жук и Свинин — о реалиях в эпоху изоляции

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