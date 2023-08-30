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Сегодня, 12:48

Тарасова призвала фигуристку Горбачеву «не гнать» на СМИ: «Надо просто извиниться»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала высказывание 16-летней российской фигуристки Алины Горбачевой, которая призвала не верить СМИ и горе-блогерам после ее нахождения.

«Ей надо просто извиниться и ничего более. Не надо ни кого гнать. Считаю большим плюсом, что СМИ сразу среагировало. Все переживали за нее эти два страшных дня. Журналисты об этом писали только для того, чтобы найти Алину», — сказала Тарасова «СЭ».

29 августа стало известно, что накануне в Москве 16-летняя Горбачева пропала после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». К ее поискам были привлечены водолазы и группа волонтеров. К вечеру девочку нашли и доставили в подразделение Следственного комитета по Москве.

Утром 30 августа следователи передали Горбачеву маме, причину своего исчезновения девочка не назвала. Однако источники сообщали, что фигуристка ранее поссорилась со своим тренером. В этот же день спортсменка опубликовала в своих соцсетях пост, в котором попросила прощения за свой поступок.

Фигурное катание
Алина Горбачева
Татьяна Тарасова
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