Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:43

Железняков: «Ягудин всегда юморит, слава богу, что Горбачева нашлась»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, высказался о реакции олимпийского чемпиона Алексея Ягудина на новость, что разыскиваемая фигуристка Алина Горбачева была замечена в одном из кафе на Волоколамском шоссе.

«Леша всегда юморит. Он же не зло юморит. Это иногда даже разряжает обстановку. Надо почаще воспринимать какие-то вещи в жизни с юмором. Слава богу, что девчонка нашлась и все хорошо. Пусть все сделают определенные выводы из этой ситуации», — цитирует Железнякова Metaratings.ru.

После того как стало известно, что разыскиваемая Горбачева попала на записи видеокамер одного из московских кафе, Ягудин написал в своих социальных сетях «Приятного аппетита, Алина», сопроводив сообщение смайлами facepalm.

29 августа стало известно, что накануне в Москве 16-летняя Горбачева пропала после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». К ее поискам были привлечены водолазы и группа волонтеров. К вечеру девочку нашли и доставили в подразделение Следственного комитета по Москве.

Утром 30 августа следователи передали Горбачеву маме, причину своего исчезновения фигуристка не назвала. В этот же день она опубликовала в своих соцсетях пост, в котором попросила прощения за свой поступок.

Источник: https://metaratings.ru/news/zheleznyakov-lyosha-yagudin-vsegda-yumorit-slava-bogu-chto-gorbachyova-nashlas-278940/
Фигурное катание
Алексей Железняков
Алексей Ягудин
Алина Горбачева
1
0
Читайте также
Площадь пожара в Геленджике выросла до 118 га
Следователи передали найденную 16-летнюю фигуристку маме
Найденная фигуристка Горбачева отрицает связь своего исчезновения с фигурным катанием
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова назвала поступок 16-летней Горбачевой безответственным

Тарасова призвала фигуристку Горбачеву «не гнать» на СМИ: «Надо просто извиниться»
Новости
RSS RSS
Все новости