Железняков: «Ягудин всегда юморит, слава богу, что Горбачева нашлась»

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, высказался о реакции олимпийского чемпиона Алексея Ягудина на новость, что разыскиваемая фигуристка Алина Горбачева была замечена в одном из кафе на Волоколамском шоссе.

«Леша всегда юморит. Он же не зло юморит. Это иногда даже разряжает обстановку. Надо почаще воспринимать какие-то вещи в жизни с юмором. Слава богу, что девчонка нашлась и все хорошо. Пусть все сделают определенные выводы из этой ситуации», — цитирует Железнякова Metaratings.ru.

После того как стало известно, что разыскиваемая Горбачева попала на записи видеокамер одного из московских кафе, Ягудин написал в своих социальных сетях «Приятного аппетита, Алина», сопроводив сообщение смайлами facepalm.

29 августа стало известно, что накануне в Москве 16-летняя Горбачева пропала после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». К ее поискам были привлечены водолазы и группа волонтеров. К вечеру девочку нашли и доставили в подразделение Следственного комитета по Москве.

Утром 30 августа следователи передали Горбачеву маме, причину своего исчезновения фигуристка не назвала. В этот же день она опубликовала в своих соцсетях пост, в котором попросила прощения за свой поступок.