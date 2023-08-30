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Сегодня, 11:34

Фигуристка Горбачева попросила прощения за то, что заставила всех нервничать

Ана Горшкова
Корреспондент
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Алина Горбачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Алина Горбачева опубликовала в своих соцсетях пост, в котором попросила прощения за свой поступок.

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«Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной, я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями! У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам», — написала Горбачева.

29 августа стало известно, что днем ранее в Москве в 19 часов пропала фигуристка Горбачева после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». Сообщалось, что у нее случилась ссора с тренером Софьей Федченко.

Вечером 29 августа прокуратура Москвы сообщила, что местонахождение 16-летней девочки установлено в кинотеатре одного из торговых центров. Девочка была доставлена в подразделение Следственного комитета по Москве, и ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Утром 30 августа следователи передали Горбачеву маме, причину своего исчезновения девочка не назвала.

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Фигурное катание
Алина Горбачева
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